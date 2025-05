Alba Torrens: «Retirarme no entra en mis planes ahora mismo»

Más de 20 años en la selección española, 6 títulos entre categorías inferiores y la absoluta y ahora, un nuevo Eurobasket a la vista. Alba Torrens (Binisalem, 1989) vuelve a competir con la absoluta y esta vez, en la preparación de la competición, Mallorca es la primera parada del conjunto dirigido por Miguel Méndez para empezar con el trabajo antes de llegar a Alemania para disputar el europeo donde defiende la medalla de plata conseguida en el año 2023.

De nuevo convocada para la selección, con una primera concentración aquí en Mallorca, debe ser muy especial, ¿verdad?

Para mi siempre es una ilusión estar con la selección. Nunca lo he dado por hecho y no ha sido uno de mis objetivos principales en mi carrera y el poder estar aquí me hace muy feliz. Formar parte del equipo y la suerte para mi de poder estar aquí estos días, que no lo hago sola, es algo indescriptible y lo hace más especial y bonito.

El seleccionador hablaba de los favoritos para el Eurobasket como pueden ser Francia, Alemania o Bélgica pero también que hay países que pueden dar la sorpresa, entre ellos Grecia e Italia a los que os enfrentáis en este primer stage. ¿Cómo ve a esos rivales?

Al final estamos viendo que en estos últimos años, todas las competiciones están muy igualadas. Siempre puede haber algún favorito que destaque por encima del resto, pero está todo muy parejo y creo que hay que destacar el nivel de Grecia e Italia. Tienen mucho talento individual y creo que para nosotras es un buen test y así poder ver donde estamos. Al final, no nos olvidamos que estamos en partidos de preparación pero queremos salir a ganar y de estos encuentros vamos a ver que es lo que nos está funcionando, lo que hay que mejorar y por supuesto saldremos a competir, a ganar los partidos como hacemos siempre. Pero también lo haremos con una perspectiva de seguir preparándonos y continuar construyendo un nuevo equipo.

Un Eurobasket en el que defienden la medalla de plata conseguida en el 2023. ¿Cree que es posible revalidarla e incluso alzarse con el título en Atenas?

Ahora mismo, como te decía, nos estamos centrando en crear ese nuevo equipo. Llegamos con lesiones importantes para el equipo y también en un cambio generacional, estamos construyendo y creciendo como equipo y encontrando nuestras fortalezas. No nos queremos comparar con ningún equipo anterior, queremos trabajar cada día para ser un poco mejor que el anterior para llegar así a nuestra mejor versión. Te diría que el objetivo principal es crecer cada día e ir encontrando nuestra mejor cara. Si lo cumplimos llegaremos más lejos, ¿pensar en el campeonato? primero hay que jugar la fase de grupos y como decía Miguel, vamos a salir a ganar cada partido.

Una selección que como bien dice, está en pleno cambio generacional y en la que pudimos ver este fin de semana aquí en el Toni Pizà ese cara a cara entre la Absoluta y España B. ¿Cómo está siendo desde dentro?

El partido de este fin de semana entre las dos selecciones fue muy positivo, ya que son muchas jugadoras jóvenes que han demostrado competir a un muy buen nivel en la élite, tanto en Liga Femenina Endesa como en competiciones europeas. Creo que son jóvenes que llegan con muchísimo talento y con mucha energía de querer hacer las cosas bien y han demostrado competir a un nivel muy alto que no es nada fácil las primeras temporadas. Son y demuestran que son el futuro del baloncesto pero que también son el presente y estoy segura de que lo van a hacer muy bien en este campeonato.

En cuanto a usted, termina la temporada con un nuevo título de liga, el tercero consecutivo con el Valencia Basket. ¿Cómo ha sido esta temporada y se ha sentido a nivel personal?

La temporada ha sido muy buena, con un final muy positivo. Tuvimos momentos que superar por diferentes motivos como lesiones importantes en jugadoras claves para nosotras, en alguna derrota que no era lo que queríamos y al final el equipo persistió, se mantuvo unido y levantar el título por tercera vez consecutiva. Creo que hay que darle muchísimo valor ya que es el ganar después de ganar todo ello tras un año en el que nos hemos tenido que sobreponer muchísimo.

Un final de campaña en el que abandona el club y con el futuro en el aire. ¿A qué se debe esta salida?

El club tomó la decisión de una reconstrucción de plantilla y decidieron que acababa esta etapa de tres años juntos a la que solo tengo palabras de agradecimiento a un club histórico como el Valencia Basket. A la vez también en este momento histórico del equipo femenino consiguiendo todos los títulos durante estas tres temporadas, me quedo con esta etapa de mi carrera que ha sido muy positiva y me voy con mucho cariño por lo que he vivido.

Comentaba la semana pasada que pese a que su cabeza estaba centrada en el Eurobasket, quiere seguir jugando. ¿Dónde se ve el año que viene?

Veo que en este momento de mi carrera y ya lo he hecho desde hace unos años, que las decisiones que estoy tomando las hago a corto plazo y centrándome en el presente, reflexionando y queriendo ser honesta conmigo misma de como me encuentro mentalmente, emocionalmente y físicamente para afrontar cada reto. Ahora mismo estoy enfocada en el Eurobasket ya que es un gran reto para el equipo en el que quiero sumar y ayudar en la parte que me toque. Con mi agente estamos trabajando y valorando las posibilidades que tenemos con todos los frentes abiertos de las opciones que puedan llegar y no he cerrado ninguna de ellas.

¿Es el Azulmarino una opción para la temporada que viene?

Creo que al Azulmarino hay que darle mucho valor a lo que están haciendo y que en el segundo año de proyecto hayan llegado a esa final four de ascenso a Liga Femenina Endesa, que cuesta mucho llegar allí, es un paso más para ellos. La decisión de dónde estaré el año que viene la tomaré más adelante, ahora no es el momento de hacerlo

Pero la retirada, más aun cuando dice que se ve en forma y preparada para seguir jugando, ¿no entra en sus planes?

No pienso en la retirada ahora mismo la verdad. Se que llegará el momento, pero ahora mismo no es. También tomo con naturalidad la pregunta y el tema ya que yo también me lo pregunto muchas veces y reflexiono sobre ello, pero no es el año ni el momento para hacerlo. Me encuentro bien y lo más importante, con muchas ganas de seguir jugando y especialmente de este Eurobasket que está a punto de llegar.

Para terminar y siguiendo con la temática del Eurobasket, en este caso en categoría masculina, la semana pasada se anunció que en 2029, Madrid iba a ser sede de una de las fases de grupos y la fase final en el Movistar Arena, mientras que el partido inaugural de dicha cita será en el estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué supone y qué le parece esta noticia?

Lo primero, felicitar a la Federación española y a todas las instituciones por este trabajo ya que es un triunfo para el baloncesto español tener una competición de este calibre en nuestro país y con esa jornada inaugural en el Bernabéu que yo creo que será algo innovador, puede ser algo muy relevante en muchos aspectos. Es una noticia que a todos los que nos gusta el baloncesto y el deporte, vamos a poder disfrutar muchísimo en muchos aspectos y hay que valorar todo el trabajo que hay detrás para poder traerlo a España.