Pablo Cano: «Es una final a 80 minutos y hay que remar todos hacia el mismo lado»

«Es una final a 80 minutos y hay que remar todos hacia el mismo lado». Así explicaba Pablo Cano, entrenador del Fibwi Palma, lo que supone estar en este punto de la temporada y todo lo que supone haber llegado hasta esta situación. Y es que el conjunto dirigido por el uruguayo está en la última eliminatoria del playoff de ascenso a Primera FEB, una división que el club no pisa desde el año 2022 y que para volver, deberá superar al Huesca que viene de derrotar al Cáceres, primer clasificado del grupo oeste en cuartos de final.

Un equipo que llegaba a los cuartos de final con jugadores con un gran desgaste físico pero que Cano asegura que «es una semana ilusionante y el equipo está llegando muy bien. Si bien habrá algún jugador que no llegue al cien por cien, pero esperemos que llegue de la mejor forma posible». Y es que el mes de mayo es donde se juega todo y afirmaba Pablo que «el mes de mayo es el más complicado de todos y el más duro de la temporada ya que se juntan muchos partidos y el desgaste físico es muy alto».

Hasta el momento, las dos primeras eliminatorias de octavos y cuartos de final tuvieron el denominador común de que el Fibwi tenía el factor cancha a favor y en esta ocasión no va a ser menos. Esta ronda los de Palma volverán a tener ese punto en su poder pero asegura el técnico que «más allá de que no genera o hay una diferencia deportiva en que el último partido se juegue en casa, está la oportunidad de que se cierre delante de tu gente». «Tenemos que estar concentrados en hacer las cosas para ganar y no pensar en otras cosas, debemos estar en todos los niveles para hacer las cosas bien. El primer partido marcará el tono de la serie y te va a plantear el mapa de como se va a jugar, cual va a ser la intensidad y el segundo partido es el que define todo», afirmaba.

En cuanto al rival, que fue el tercer clasificado de la liga oeste de Segunda FEB, explicaba Cano que «es un equipo que ha mejorado con el paso de la temporada, que tuvo oscilaciones en el rendimiento durante el año pero que tiene muy marcados los roles que tienen cada uno de los jugadores. Su juego se basa en los dos bases que tienen que acaparan el 70% de las posesiones y las vertientes del juego en conjunto se centran en dos ritmos: el primero sería en el que van solo a la contra, contraataques puros o bien situaciones completamente estacionadas».

Cano afirma que el equipo «tiene que saber de la importancia de la transición defensiva para poder parar el ritmo del rival que debe ir acompañada del segundo factor que es la presión constante sobre el rival y especialmente sobre el balón para que este no les llegue o les llegue lo menos posible a jugadores como Bracey o Figueroa».

Una eliminatoria en la que, al igual que durante toda la temporada, no estarán solos. El club ha organizado un viaje para que los aficionados que quieran acompañar al equipo en el partido de ida puedan hacerlo y ya se han completado las plazas. 50 aficionados estarán en Huesca para animar a los de Palma en esta cita tan importante. El técnico solo ha tenido buenas palabras hacia el gesto tanto del club como de la afición. «El agradecimiento es total, super contento de que nos acompañen y que la organización tengan estos detalles con la gente y con nosotros, me parece que además muestra la unión que hemos tenido con la grada durante todo el año y que vengan a ayudar como sabemos que van a hacer y han hecho siempre».

𝐏𝐋𝐀𝐙𝐀𝐒 𝐀𝐆𝐎𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒🥹🥹🥹🥹 MUCHAS GRACIAS AFICIÓN! Tan sólo unas horas después de anunciar el viaje, podemos anunciar que las plazas para apoyar al equipo en Huesca se han agotado. GRACIAS, DE CORAZÓN pic.twitter.com/KQ2P4Bkm9l — Fibwi Palma Bàsquet (@BahiaSanAgustin) May 20, 2025

Finalmente, y pese a estar a 80 minutos de esa Primera FEB, explica Pablo que «no hay que pensar ni pienso en eso. Hay que ir paso a paso, y la concentración ahora mismo está en los entrenamientos que nos quedan».