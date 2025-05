Una foto histórica: tres mallorquinas con la selección femenina

La puesta de largo de la selección española femenina de baloncesto absoluta dejó una foto para la historia de este deporte en Mallorca: tres jugadoras isleñas formando con el equipo que dirige Miguel Méndez y que defenderá la plata del último Eurobasket. En el de 2025, España está encuadrada en el grupo D, cuya primera fase se jugará en Hamburgo ante Gran Bretaña (19 de junio), el anfitrión Alemania (20 de junio) y Suecia (22 de junio). Si acaban entre las dos primeras, avanzarán a los cruces, que ya se jugarán en Atenas.

España dirimirá cuatro amistosos en sus dos giras de preparación. La primera parada será en Mallorca, más concretamente en Inca, donde se enfrentarán a Grecia (30 de mayo) e Italia (1 de junio). La segunda llevará al equipo hasta Portugal. En Viana do Castelo, jugarán ante Portugal, el martes 10 de junio, y Suiza, el miércoles 11, antes de volar hacia el Eurobasket y rumbo a Alemania.

El espacio 'All in One' de CaixaBank ha acogido la presentación del equipo, que ha dejado una imagen para recordar: Alba Torrens, ante su séptimo Eurobasket, Helena Pueyo en las puertas de su debut y la invitada Noa Morro vistiendo la elástica del equipo nacional. Para las dos últimas será su puesta de largo en un gran torneo que conoce bien la alero de Binissalem, doble campeona continental con España y en la recta final de su carrera, a punto de cumplir 36 años y días después de anunciar su marcha del Valencia, sin definir su futuro.

Pueyo ha visto premiada su gran campaña en las filas del Casademont Zaragoza, con el que ha disputado la Euroliga y fue subcampeona de la Liga Endesa Femenina, mientras que Noa Morro se ha salido con el Baxi Ferrol, jugando la final de la Eurocup y aprovechando al máximo esa temporada de cesión por parte del Valencia Basket para que crecer en la máxima categoría, lo que le ha servido para ganarse la invitación a la concentración, con el premio extra de jugar en Mallorca.

Torrens llega a esta preparación con «ilusión y ganas, las mismas o incluso más, porque soy más consciente de lo que significa estar a las puertas de un Eurobasket, pero es verdad que no es la ilusión porque sea el séptimo, sino es la ilusión de este, también ver la ilusión de mis compañeras. Para muchas de ellas es el primero y también sientes esta ilusión extra por ellas, y con ganas de trabajar y de ayudar al equipo a afrontar este torneo», dijo la de Binissalem.

La alero mallorquina, capitana de la selección, recordó que ha trabajado «muy duro» para poder estar «en buena disposición para ayudar» en su séptimo Eurobasket. «Trabajar físicamente y mentalmente para estar preparada para todo y sumar al equipo. Lo que me hace estar aquí es la ilusión, el compromiso con esta camiseta, por todo lo que me ha dado durante tantos años», señaló ante un torneo especial. ¿Tal vez el último con la selección?