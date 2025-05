Gaby Ocete anuncia su retirada: adiós a una de las mejores bases españolas

Gaby Ocete dice adiós. Una de las mejores bases españolas de los últimos tiempos y una jugadora de referencia dentro del baloncesto balear ha anunciado su retirada del deporte de la canasta. Lo hace a los 37 años y tras un cuarto de siglo de larga e intensa trayectoria deportiva que el ha llevado a ser protagonista de algunos de los grandes hitos de la historia reciente del baloncesto isleño, además de ser partícipe de algunos de las selecciones nacionales de formación, ganar un título de Liga Femenina y poseer una extensa hoja de servicios en la máxima categoría.

Formada en Sant Josep Obrer e integrante de la primera hornada de jugadoras del Centre de Tecnificació, compartió parte de su etapa de formación con Alba Torrens, con la que logró los oros en los Europeos Sub 16 (2004) y Sub 18 (2006), siendo además la mejor base del Europeo Sub 20 de 2008. Fue con el desaparecido Jovent con el que Gaby debutó en la Liga Femenina 2 (2005/06), como antesala de su breve paso por Rivas, en el que vivió sus primeros minutos en la Liga Femenina, competición en la que se proclamaría campeona con las madrileñas en la temporada 2013/14). Todo un hito que le permitió sumar un éxito de entidad a su palmarés.

Tras esa corta etapa inicial en Madrid, Ocete volvió a Mallorca para enrolarse en el proyecto del Joventut Mariana (2007-2012), al que llevó al recordado ascenso a la máxima categoría en 2008, militando varias campañas en la capital de la Vall antes de probar fortuna en el Tarbes francés, que le permitió debutar en Europa, ganando la Challenge Round. Llegó de nuevo la llamada del Rivas, donde vivió dos temporadas de éxitos, ganando la liga y disputando la Euroliga.

Hasta siempre 🏀

Después de 25 años con una pelota en las manos cuelgo las botas🥹.

Sigo sin saber muy bien que decir,conteniendo el aliento, pero ha llegado el momento.

Me voy muy feliz y con el corazón lleno ❤️

Gracias 🫶🏽 pic.twitter.com/RRCsQr246i — Gaby Ocete (@Gabyocete5) May 15, 2025

«Hasta siempre baloncesto. Después de 25 años con una pelota en las manos cuelgo las botas. Sigo sin saber muy bien qué decir, conteniendo el aliento, pero ha llegado el momento. Me voy muy feliz y con el corazón lleno. Gracias», escribía en redes sociales la baloncestista mallorquina.



Entre medias, tuvo la ocasión de jugar en ecuador, siendo la MVP de esa liga con el Santa María USFQ, además de ganar el Trofeo Apertura y el Metropolitano en Paraguay con el Sol de América y el Olimpica (2015 y 2017). Stadium Casablanca (2015/16 y 2017/18), IDK Gipuzkoa (2016/17), Al Qázeres (2018/19), Gernika (2019/20), Clarinos de La Laguna (2020/23) y un regreso a Mallorca de la mano del Azulmarino (2022/24) fueron el paso previo a su parada final, de nuevo en Canarias y en la Liga Challenge, con el Vega Lagunera, su último club profesional.

Con Gaby Ocete se marcha un emblema, el referente de una generación de jugadoras que marcó un punto de inflexión en el baloncesto balear con la puesta en marcha del Centre de Tecnificació, de la mano de José Luis Alberola. Su carisma y liderazgo han sido dos señas inconfundibles a lo largo de la carrera de una base a la que le faltó la llamada de la selección absoluta, pero que deja una huella imborrable.