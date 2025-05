El baloncesto isleño y sus antiguos compañeros lloran la pérdida de Rafa Rullán

El baloncesto español y balear lloran el fallecimiento, este domingo, de una leyenda como era Rafael Rullán, 162 veces internacional, primer olímpico isleño del deporte de la canasta y uno de los grandes de la historia del Real Madrid. Desde las Islas y, especialmente desde la capital, todo el mundo del baloncesto lamentó profundamente la pérdida de un caballero del deporte.

«Nos ha dejado una de las primeras leyendas del baloncesto balear La FBIB quiere hacer llegar sus condolencias y cariño a la familia y amigos de Rafa Rullán», publicaba en sus redes sociales la Federació de Bàsquet de les Illes, cuyo presidente, Juanjo Talens, se sumaba al pesar por la triste noticia, de la misma manera que algunos de sus amigos en Sóller, como Marcel.lí Got.



Por su parte, Cristóbal Rodríguez, presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto del Real Madrid, lamentó la noticia y desveló que Rafa Rullán «llevaba tiempo queriendo decir adiós pero su Belén que tanto lo cuidaba, no solo en Navidad, no lo dejaba». «Una nueva complicación contra la que ya no le quedaban fuerzas para seguir luchando nos lo ha arrebatado. Estuvo intentando meterle otro gancho mas a la vida pero llegó fuera de tiempo. Grande de tamaño, más grande como jugador y mucho más como persona», dijo en su escrito Cristóbal.

«Siempre estuvo en nuestro Real Madrid. 18 años como jugador, capitán, luego delegado del equipo y responsable de la sección y por ultimo en las escuelas de baloncesto de la Fundación y como presidente de nuestras Leyendas», declaró.

Por su parte, el Real Madrid emitió también un comunicado mostrando su tristeza por la pérdida de un emblema de su sección de baloncesto. «El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Rafael Rullán, una de las grandes leyendas del Real Madrid y del baloncesto europeo. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos».

Rafael Rullán defendió la camiseta del Real Madrid durante 18 temporadas. En esas dos décadas, desde 1969 hasta 1987, ganó 3 Copas de Europa, 4 Copas Intercontinentales, 1 Recopa de Europa, 14 Ligas, 9 Copas de España y 1 Supercopa de España. Rullán fue internacional con España en 162 ocasiones, y formó parte de la selección española que ganó la medalla de plata en el Eurobasket de Barcelona 1973. Rullán ha estado vinculado al Real Madrid prácticamente durante toda su vida. Además de las 18 temporadas como jugador, desempeñó diferentes responsabilidades como delegado del primer equipo y director de las escuelas deportivas de la Fundación Real Madrid.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, también quiso sumarse a las muestras de dolor en la despedida de un grande del deporte balear. «Adiós a un histórico y pionero del baloncesto en las Islas Baleares: Rafa Rullán, 18 temporadas en el Real Madrid y primer olímpico del baloncesto balear en los años 70 y 80, abriendo camino a otros grandes jugadores de nuestras Islas de las siguientes generaciones. Mi pésame a su familia y amigos ya todo el baloncesto balear. Descanse en paz», escribió en la red social X.