Marco Justo, tras el ascenso: «Esto tenemos que disfrutarlo y valorarlo»

Sentado frente a las cámaras, con la camiseta conmemorativa del ascenso pegada al pecho y la mirada perdida, Marco Justo respiraba aliviado y feliz mientras se preparaba la última rueda de prensa de la temporada y la más reconfortante de todas, la del trabajo acabado y bien hecho. Tras casi treinta minutos de euforia desatada y un montón de horas de tensión, el técnico canario del Palmer Basket Mallorca empezaba a ser consciente de lo que había conseguido y a disfrutar de una temporada prácticamente perfecta.

«Primero me gustaría felicitar a mis jugadores porque lo que han hecho hoy es muy difícil de ver», destacaba antes de aceptar preguntas. «Y también al Cáceres, que ha jugado una gran final y nos ha exigido el máximo. Sabíamos que iba a ser un partido muy largo. Cuatro partidos de diez minutos. Ellos han estado acertado, sobre todo Rakocevic, que los ha mantenido en el partido. Pero dice mucho de este equipo cómo se ha repuesto, más allá de su juventud. Se puede competir con plantillas jóvenes y creciendo como equipo. Ahora solo nos queda disfrutarlo y valorarlo. Y agradecerle al público su respuesta a la llamada de club. El ambiente ha sido la hostia».

«Nos ha caracterizado la constancia. Y esa ha sido la clave. Hemos visto un equipo muy diferente al que vimos en Cáceres», explicaba Marco Justo sobre el desarrollo del encuentro. Además, valoraba el factor Son Moix: «Esto lo ha conseguido la gente que está detrás del club y que quiere que este proyecto no se quede aquí. Son dos ascensos en tres temporadas. Y llegar está muy bien, pero ahora lo complicado es mantener esto. Queremos ser Zamora o Cartagena. Esta noche vamos a reventarnos el pecho, como decimos en Canarias, y a partir del lunes, a trabajar. Tenemos margen para empezar a hacerlo ya de cara a la próxima temporada».

Sobre Youssuf Traoré, Justo indicaba que con su actuación ante el Cáceres había ido un poco más allá. «Ha dado un paso adelante en su carrera. Ha estado espectacular en los dos aros, aunque no tenemos que olvidar que no estaría así sin los trece tíos que tiene a su alrededor. Todos los jugadores se merecen esto», apuntaba.

Con la felicidad iluminándole la cara y a punto de recoger los bártulos, Marco Justo solo protestaba ante una última cuestión. «Y ahora, a descansar, ¿no?». «¿A descansar?», replicaba. «Por supuesto que no. Hoy no. Mañana, si no me duele mucho la cabeza o la barriga, ya descansaremos. Llevo mucho sin ponerme como una cucaracha», añadía entre risas. Palabra de entrenador.