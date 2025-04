Ander Urdiain: «Con esta plantilla tenemos opciones reales de ascender»

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene relacionado con el baloncesto? Imagino que el hecho de que su padre fuese jugador también influyó.

Mi primer recuerdo es, como mi padre ha sido jugador profesional de baloncesto, estar siempre con un balón en las manos jugando en casa con mi padre y hermano en el garaje de casa en una canasta pequeña que teníamos, no recuerdo otra cosa.

¿Cómo es el momento en el que se da cuenta de que esto va en serio? Al final muchos jóvenes empiezan en este deporte y lo acaban dejando…

Siempre he querido dedicarme al baloncesto, lo he tenido claro desde pequeño. Cuando tenía trece años y fui al Baskonia a probar empezó un poco el camino y ya cuando acabé el segundo año de cadete, llegó la oferta de Zaragoza como jugador de cantera y fue el momento en el que vi que iba ya en serio cuando entré en la dinámica del primer equipo.

¿Cómo lidió con tener que salir de casa, abandonar su hogar para dedicarse a lo que más le gusta?

Si te digo la verdad, he tenido bastante suerte en eso. La familia nos hemos ido moviendo mucho, cuando fui a Vitoria fui con ellos y los amigos que tenía en Pamplona siguen siendo mis amigos. Sin embargo al fin y al cabo es duro, especialmente el primer año salir de casa y dejarlo todo atrás es bastante complicado y más siendo tan joven. Cuando pasa el primer año ya te acostumbras (o al menos así fue mi caso), maduras, sabes cómo llevar las riendas y sigues adelante.

Le llega la oportunidad de estar en el Zaragoza, es una estancia breve pero ¿cómo es esa dinámica o ambiente de un equipo de primera división siendo tan joven?

En cantera conocía un poco cómo sería por la estancia que tuve en el Baskonia, al final es entrenar y gimnasio por las tardes y seguir formándose académicamente, eso no lo dejas de lado en ningún momento. Así como vas subiendo y llegas al primer equipo te das cuenta de lo que es la vida profesional, todo el mundo desplazado de casa, que estaban allí solo por y para jugar y competir únicamente por el baloncesto. La emoción que tenía yo por estar allí era muy grande.

Esa opción no cuaja y acaba saliendo cedido al Huesca durante tres años seguidos. ¿Cómo es la estancia allí estando en LEB Oro, actual primera FEB?

Al club y a la ciudad de Huesca le guardo mucho cariño, la verdad que por desgracia ha sido mi estancia más larga en un club, no he podido estar más de tres años en una entidad, pero se le coge mucho cariño y no es lo mismo ir a un equipo cedido que con contrato de fichaje.

Luego llega su desvinculación con el Zaragoza, ¿a qué se debe ese final de acuerdo?

El club determinó que no estaba listo para estar en ACB y me dejaban libre para que yo pudiese decidir y seguir formándome como jugador.

Fichó en ese momento por el Navarra de LEB Plata, actual Segunda FEB. Imagino que debió ser especial jugar en su tierra.

Cuando termino mi etapa en Huesca, bajamos y fue complicado en cuanto a lo deportivo y necesitaba recuperar esa confianza que había perdido. Estar un año en mi casa, que surgiese esa oportunidad me vino como anillo al dedo y no dudé en ningún momento de volver a casa y estar con los míos, fue una decisión muy fácil para mi.

Luego llega al Huelva la temporada pasada donde a nivel individual es la mejor en cuanto a números, ¿qué es lo que se lleva de esa etapa?

La verdad es que es un club en el que se me trató muy bien y el recuerdo que tengo del club y ciudad es muy bueno, me llevo un montón de personas de allí a las que les tengo muchísimo aprecio. Era un equipo recién ascendido, no sabíamos cómo iba a ir y llegamos a semifinales de playoff de ascenso, así que muy contento de aquella etapa.

A día de hoy está aquí en el Palmer, me interesa también qué es lo que le motivó a llegar a la isla, en el que se ha convertido en una de las piezas clave del equipo.

Desde el primer momento que me ofrecieron el proyecto lo vi muy atractivo, era serio y ambicioso con una gran estructura, en ese sentido estaba muy bien y además tengo familia aquí, así que eso ayudó también a tomar la decisión de llegar a Palma. El rol que iba a tener también fue un factor diferencial y la posición en la que quería estar el club era muy ambiciosa.

Este fin de semana disputarán el playoff de ascenso a Primera FEB. ¿Ha podido seguir al rival?

Más allá de los videos o 'scouting' que hacemos, no veo mucho baloncesto ni deporte en general. Sin embargo, como tengo amigos en el otro grupo sí que los sigo y he de decir que es un rival muy fuerte y que no van a poner las cosas para nada fáciles ya que tienen mucha experiencia.

¿Cree que con la plantilla que tienen hay opciones reales de conseguir el ascenso?

Yo creo que siempre están las opciones, tenemos un gran grupo y grandes jugadores que hacen que el equipo funcione muy bien y yo creo que todos estamos en la misma línea para conseguir los objetivos. Entonces yo creo que sí, tenemos opciones reales de conseguir el ascenso, por supuesto.

Una meta que no se podría haber conseguido sin el gran trabajo que habéis hecho. ¿Cuáles cree que han sido las claves de este éxito? Al final, el club la temporada estaba a un partido de volver a EBA (Tercera FEB) y este año está a nada de subir.

Yo creo que se basa en el trabajo diario, hemos trabajado muy bien, el vestuario y el ambiente es increíble, hay muy buen rollo y todos tenemos asumidos nuestro rol. El entrenador también ha hecho mucho para crear esa química, también en la pista, entrenamientos y la gestión en general ha sido muy bueno que no es nada fácil en el baloncesto.

Una liga en la que además el nivel es extremadamente alto.

Creo que en los últimos años ha dado un salto muy grande, no solo la Segunda FEB, la Primera FEB también ha subido mucho el nivel y en ambas te puedes encontrar cualquier cosa y que juegue malas pasadas.

Si se tuviera que mojar, ¿qué otros dos equipos cree que subirán o le gustaría que subieran?

La verdad que hay equipos muy buenos, uno de los claros candidatos es Class Sant Antoni de Ibiza, es un gran equipo y ha hecho una temporada increíble. En el siguiente si que tengo dudas pero creo que estaría entre Fibwi Palma y Cáceres, tienen mucho potencial y son muy peligrosos al igual que otros del grupo Oeste. Fibwi tiene una gran plantilla y son muy físicos y además del Cáceres de la otra liga hay entidades que son duras de roer.