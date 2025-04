Rudy Fernández: «El Palmer y Azulmarino están en muy buenas manos, pero si necesitan mi ayuda saben donde estoy»

Rudy Fernández ha ofrecido una conferencia en el Castillo Hotel de Son vida en el que ha repasado su trayectoria deportiva, desde sus inicios hasta su retirada en los Juegos Olímpicos de Paris del 2024. Un momento en el que también ha aprovechado para comentar la situación de Palmer Basket en Segunda FEB y el Azulmarino en Liga Femenina Challenge y las opciones de entrar en el proyecto que dirige Vicent Palmer.

«Los proyectos están en una buena dinámica y en buenas manos, ojalá si en algún momento lo necesitan, poder ayudarles a dar un paso más, yo estoy abierto a ello. Siempre lo he dicho, para mí la isla ha sido y será mi referente, mi casa y la considero todavía mi casa y ojalá si en algún momento necesitan algún empujón o lo que sea, ahí estaré».

Una isla que no ha tenido nunca un equipo en primera división de baloncesto española, tanto en la etapa de ACB como la actual Liga Endesa. Rudy señalaba que «es cierto que cuando iba a jugar a Menorca en mi etapa en el Joventut, me daba mucha envidia sana no ver equipos de la isla en la liga Endesa o la liga femenina. Me encantaría como aficionado que soy y quiero seguir siendo, ver a equipos mallorquines lo más arriba posible».

Aseguraba Rudy que ambos equipos son proyectos «muy ambiciosos» y que sería muy importante para el aficionado mallorquín y de las islas «disfrutar de ascensos y el año que viene de una nueva categoría».

¿Existe la posibilidad de ser entrenador?

Casi un año después de su retirada en verano con la Selección Española de Baloncesto en París y preguntado por la opción de verle en los banquillos, explicaba que «no le gustaría», ya que de hacerlo «sería volver a la rutina de cuando era jugador y sería contradecir el motivo de mi retirada por todo lo que supone. En una oficina si que me veo, estoy estudiando, me estoy formando así que en un futuro si que me veo más a nivel ejecutivo».

Unión NBA y Euroliga

Otro de los temas del año ha sido la primera aparición de Adam Silver, comisionado de la NBA con Andreas Zagklis, secretario general de la FIBA para la llegada de la competición americana en el viejo continente. Preguntado por que le parece esta nueva propuesta de baloncesto, Fernández señalaba que «he vivido las dos ligas y se tienen mucho respeto. La Euroliga está haciendo una competición muy bonita de ver para aficionado y todos sabemos la repercusión que tiene la NBA en todo el mundo. Habrá que ver como va evolucionando y estoy seguro que la NBA quiere estar en todas la ligas y que mejor que hacerlo en Europa».