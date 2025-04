Pablo Cano: «Sabemos que aun no hemos conseguido nada»

El Fibwi Palma Bàsquet encara las últimas sesiones de trabajo antes del partido del próximo domingo ante el Maderas Sorlí Benicarló. El equipo de Pablo Cano certificó su presencia en las eliminatorias de ascenso el pasado domingo al vencer al CB L´Horta Godella pero los mallorquines buscarán en el Pabellón Municipal de Benicarló un nuevo triunfo que le permita mantenerse en la zona alta de la tabla a falta de pocas jornadas para cerrar la fase regular. «Ya sabéis mi opinión acerca de la clasificación, se tiene que mirar al final de la primera vuelta y al final de la segunda que es cuando realmente importa. Cada punto cuenta desde el día que empezamos y esto no ha terminado. El partido siguiente, como digo siempre, es el más importante», ha indicado el técnico uruguayo sobre el momento clasificatorio del equipo añadiendo que «estamos clasificados ya y estamos contento por eso pero sabemos que no hemos logrado nada. Sabemos que a los partidos no sólo tenemos que ir buscando buenos rendimientos si no también resultados que nos hagan acercarnos a la mejor posición que el baloncesto nos permita tener».

Sobre el trabajo del equipo en este tramo final ha explicado Cano que «el equipo ha avanzado mucho en el entender los espacios. Tenemos que seguir ajustando los espacios ofensivos y la cantidad de pases que podemos lograr al conseguir una ventaja. En la presión al balón estamos siendo muy sólidos aunque a veces tomamos riesgos innecesarios que hacen que se nos llegue a la pintura fácilmente. Cuando nuestra concentración es alta, el nivel defensivo del equipo es de temer y generamos ese vértigo que a todos nos gusta porque somos defensivamente duros y eso nos permite sumar puntos al contraataque». Metido de lleno el equipo en la recta final de la fase regular Pablo Cano señala: «Aunque es cierto que han sido diferentes los partidos que se han jugado en casa y fuera la preparación ha sido la misma y la importancia del partido es la misma sea en casa o sea fuera. Lo importante es ver como nos podemos preparar mentalmente para afrontar lo que nos pase en cada momento. Creo que un atleta y un equipo llegan a su máximo rendimiento cuando no le interesa como, cuando o donde se enfrenta a quien se enfrenta» y apunta que quiere que su equipo llegue a estos momentos importantes «con la misma mentalidad con la que comenzamos y representando los cuatro valores que apuntamos al principio del año, que siga siendo el trabajo nuestro medio para poder aprender, que seamos determinantes y seguros en lo que hacemos, tengamos paciencia en los partidos y confiemos en el trabajo y la determinación y, sobre todo, que todos los que formamos el Fibwi Palma Bàsquet en cualquier ámbito, seamos jugadores, entrenadores, dirigentes o aficionados disfrutemos de lo que estamos haciendo. Hay muchas virtudes y cosas que estamos y merecemos disfrutar».