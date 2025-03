Juanjo Talens: «La solución del caso del Ciutat d’Inca no debe recaer en las familias»

¿Cómo es el proceso de su llegada a la federación balear de baloncesto? ¿De dónde nace esa pasión por el deporte?

Mi primer recuerdo con el baloncesto en referencia a mi presidencia es cuando recibo muchísimas llamadas por parte de mucha gente en octubre de 2016, en el que me entero que mi candidatura es la única que había presentado y por tanto, se conoce que voy a ser presidente. Es un momento que recuerdo con mucha ilusión pero también con miedo, porque no sabía como iba a ir y era la primera vez que me enfrentaba a un reto tan grande como este en el que llevo casi diez años.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene del baloncesto?

Mi primera relación con el baloncesto es cuando mi hija con cuatro años me pide que se quiere apuntar con sus amigas y yo yendo de la mano con ella acompañándola a apuntarse al pabellón de baloncesto de Esporles, lo tengo muy presente.

¿Cómo han ido los pasados mandatos o presidencia y cómo arranca este?

Han sido dos mandatos muy diferentes, el primero es un mandato en el que yo tengo que ir adquiriendo conocimientos para estar al frente de esta institución, rodearme de un buen equipo, ver qué es lo que tengo entre manos y ver como ir dándole forma a todo.

El segundo es el más complicado porque coincide con la pandemia y se ve muy condicionado por todo ello. La gestión no puedes hacerla igual, reuniones, conversaciones tienes que hacerlo todo por videollamada y eso pues quieras o no pierdes mucho contacto y que la forma de trabajar cambie. Nos hizo también mejorar en agilidad y al final ha ayudado en la manera de hacer las cosas.

En esta nueva legislatura buscamos, como siempre, nuevos retos y seguir promoviendo nuevos valores, retos e ir mejorando con el paso del tiempo.

Pasando a temas de actualidad, me gustaría empezar por el tema del Ciutat d’Inca. Llega esa multa al equipo por esos dos trabajadores que no están asegurados y el club debe hacerlo. Sabemos un poco las consecuencias pero me gustaría saber qué hay de nuevo del tema, ya que es una situación que imagino hace tambalear no solo el baloncesto y deporte base de la isla, sino de todo el país.

Si todo lo que tenemos como voluntarismo hay que pasarlo por el filtro de consideraciones de empresa, con una estructura precaria con dirigentes con persona que van de persona voluntaria como puede ser madre, padre o asociación, le damos un tratamiento de una empresa que desarrolla una actividad económica, estamos hablando de un problema de injusticia y que no se puede sostener.

Tenemos una reunión el jueves con el Govern y otras federaciones para poder llegar a un acuerdo y ver cuales son las soluciones que se pueden tomar para solucionar este escenario. Es una reunión en la que debemos llevar un tono constructivo, dar ayudas y ajustes a los clubes no profesionales para que puedan subsistir.

¿Cuáles son las soluciones?

Para mi la solución no es que las familias deban cargar con esto, me parecería injusto. Aquí lo que hay que hacer es que las administraciones públicas y las federaciones deportivas deben participar en dar las herramientas y ayudas para que los clubes y también los padres puedan continuar llevando a cabo los proyectos deportivos y también que las familias puedan inscribir a sus hijos al deporte que deseen.

En cuanto a los equipos que están en Primera y Segunda FEB y empezando por el Hestia Menorca, ¿cómo les está viendo este año, en un tiempo en el que están luchando por afianzarse en la categoría?

Es un proyecto que para mí está totalmente asentado en la categoría. Creo que se dan los pasos adecuados en el tiempo para cada momento y son muy conscientes de la realidad en la que están y en la que compiten, en una liga que es muy atractiva y muy exigente, pero que también les ayuda a crecer y quien sabe si en un futuro no muy lejano pueden volver a la ACB donde ya estuvieron.

Luego están los de Segunda FEB, como son Palmer, Sant Antoni y Fibwi. Imagino que es muy gratificante tener esos tres equipos luchando por ese ascenso ¿no?

Son proyectos detrás de los cuales hay muchísima energía, han sufrido muchos fracasos y eso también impulsa a querer crecer para conseguir el éxito. Sant Antoni es un ejemplo, el año pasado estuvieron cerca del ascenso y en el último momento se les escapó y este año han seguido luchando y mira donde están. El Palmer está muy bien, son líderes indiscutibles parece que van a disputar la fase de ascenso por la vía rápida y el Fibwi también está bien, están haciendo su camino y podrán optar al ascenso por el playoff. Veremos que camino les toca recorrer a cada uno, que vendrían a completar la Primera Feb con competición en tres islas.

También el Azulmarino, es un camino que está yendo bien y mirando siempre hacia arriba.

Es un equipo que está allí arriba, también consolidándose en la categoría y participa en ese playoff de ascenso. Esperemos que lleguen en el mejor momento de forma posible para poder luchar y conseguir esa plaza que les haga subir de división.