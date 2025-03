Fibwi Palma - CB Prat: Duelo decisivo para cerrar la parte alta de la tabla

El equipo entrenado por Pablo Cano visita este sábado a las 18 horas al CB Prat en un Joan Busquets en el que los pupilos del técnico uruguayo tratarán de enlazar su tercer triunfo consecutivo y el segundo lejos de Son Moix tras su victoria en el Pla del Arc ante el Nadunet Refitel Llíria ahora hace dos jornadas. El partido, ante uno de los rivales más exigentes de la categoría, será uno de los últimos que el equipo juegue lejos de Son Moix en esta fase regular ya que el equipo balear está, como el resto de equipos, encarando la recta final del campeonato.

«La semana ha sido positiva. Hemos recuperado a jugadores que tenían algún tipo de dolencia. Estas semanas me reconfortan porque he podido ver como trabaja el equipo y la gran calidad con que lo han hecho», ha explicado el técnico sobre estos días de preparación de cara al partido.

Sobre el Prat ha indicado en la previa del partido que «es un gran rival que nos plantea un desafío. El gran desafío, otra vez, vuelve a estar en nosotros mismos y en la capacidad de poder mantener la concentración durante los 40 minutos y encontrar una regularidad durante el partido» añadiendo, sobre el hecho de que el Fibwi Palma Bàsquet y el CB Prat estén parejos en la clasificación, que «para mi, el partido más importante siempre es el siguiente, el que tengo adelanto. No lo digo para repetirme sino porque creo que realmente es lo que me ayuda y nos ayuda al equipo a enfocarnos en la tarea. Todos los partidos siempre son importantes y eso lo demuestra la clasificación. No es que sea un partido, es el partido que nos consume toda la energía para lograr que el equipo rinda al máximo y luego será el siguiente partido».

Enfrente, el Fibwi Palma Bàsquet va a tener a un CB Prat que, situado en la sexta plaza, pugna con los mallorquines por acabar la temporada lo más alto posible en la clasificación. Jugadores como Onuetu, Smallwood, Pau Carreño, Marc Sesé, Nogués o el ex Palma Marc Peñarroya dan forma a una plantilla de gran calidad que, planteará un partido muy exigente e intenso para los mallorquines que, además, contarán con el apoyo en la grada de cerca de unos 50 aficionados que presenciarán en directo el partido en el Joan Busquets.