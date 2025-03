La situación del Bàsquet Ciutat d'Inca: «Tendríamos que convertir el club en una empresa y subir las cuotas a las familias»

El baloncesto base y en este caso el Bàsquet Ciutat d’Inca corre peligro. Una denuncia anónima ha hecho temblar los cimientos del club con una multa de 9.000 ya que dos personas del equipo, en este caso entrenadores, no estaban dados de alta cinco meses antes cuando se realizó la inspección de empleo.

El club ha emitido un comunicado en el que explica como se dieron los hechos hasta llegar al punto que ha hecho saltar las alarmas. «El pasado mes de agosto nuestro club recibió una denuncia anónima y, como consecuencia, una inspección de trabajo. A raíz de esto, el 17 de septiembre dos representantes del club fueron citados en Inspección de Trabajo, donde se les informó que las dos personas que ayudaban en tareas de gestión y administración (la coordinadora y la persona de apoyo) debían estar contratadas y dadas de alta en la Seguridad Social. En esa reunión, la inspectora nos aseguró que no habría sanción y que se nos regularizaría el tema. No sin embargo, cinco meses después nos ha llegado una multa de 9.000 €, con el argumento de que estas dos personas no estaban dadas de alta el día de la inspección (29 de agosto)».

El club cuenta con entrenadores, cuerpos técnicos y demás con contrato de voluntariedad, declarado frente a la administración y con el que se les paga desplazamientos y dietas que realizan cuando están realizando labores del club.

De tener que asegurar o dar de alta a todas las personas en la seguridad social, provocaría que el club tuviese que pasar a ser una empresa y a los entrenadores en trabajadores de la misma, algo que el club no puede asumir y que de hacerlo, deberían subir las cuotas mensuales, algo que muchas familias no podrían pagar y por tanto abandonarían el club.

Además, desde el club aseguran que de darse esta situación, muchos clubes desaparecerían, muchos entrenadores se perderían ya que no querrían ser contratados por las implicaciones fiscales y burocráticas. Piden la movilización de familias, clubes y entrenadores para que las autoridades hagan algo frente esta situación que tambalea el deporte base.