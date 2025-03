Joan Riera: «Ni yo ni nadie esperaba que volviese a jugar a baloncesto»

Todo aquel que ha practicado un deporte y que posteriormente se ha visto obligado a dejarlo pese a disfrutar de él, bien sea por estudios o lesiones, que suelen ser los casos más habituales, siempre existe esa opción o pensamiento de volver a jugar.

Un gusanillo por el que muchos deportistas han pasado y por el que en ocasiones, ha provocado que vuelvan a vestirse de corto para practicar aquello que les gustaba y les sigue gustando. Ese ha sido el caso de Joan Riera (Palma, 1979), que a sus 45 años y después de diez de ausencia ha vuelto a las pista de baloncesto en Inca. Un jugador que ha pasado por todas las categorías de la competición a nivel nacional y que ahora se suma a un proyecto con el que ir escalando poco a poco.

¿Qué ha supuesto para usted esta vuelta a las canchas de baloncesto y más en un equipo como el Fibwi Ciutat d’Inca?

Lo principal es la ilusión, empecé como Team Manager que me ofreció el club para estar un poco de puente entre directiva y jugadores y con mi experiencia pues ayudar a todas las partes. Lo que pasó después es que entró un poco el gusanillo de volver a vestirme de corto, me probé a entrenar con una sesión de tiro, me vi bien y dije, tengo que probarlo un poco de experimento con mi cuerpo y ver cómo me iba sintiendo y hasta donde puedo llegar.

Un proyecto que está en Tercera FEB y del que empezó como director técnico esta temporada, ¿a qué se debe ahora esta vuelta a las pistas después de tanto tiempo?

Es un proyecto en una ciudad donde he jugado toda la vida al baloncesto y este proyecto incluye personas que ya estaban en el Bàsquet Inca sumado a que mi hija a vuelto a jugar, pues todo ha sumado y a uno pues le dan ganas de intentarlo de nuevo.

Y, ¿a qué se ha debido esta ausencia de tantos años y qué es lo que le hace volver?

Yo lo dejo en LEB Plata con el Plà con 35 años después de llevar mucho tiempo sin dedicárselo a la familia y a mi y perdiéndome muchas cosas por estar fuera de casa. Esa decisión fue pensando más en el mañana, en la formación propia profesional, esa es la principal decisión, no era por problemas físicos ya que el cuerpo me ha respetado y me respetaba en ese momento, me encontraba muy bien pero se debía a otras circunstancias. Esta vuelta es una opción que no estaba planeada ni en mi cabeza ni en la de nadie.

Llega al equipo con 45 años, ¿cómo se siente y cuál es la visión de futuro que tiene jugando y también en el club?

El club se trata de uno muy nuevo que lleva dos años en la categoría y pese a que se trate de una liga amateur, es más sería con gente que viene de fuera. El objetivo es no volverse loco y con el paso de los años, ojalá jugar en ligas más superiores ya que creo que tenemos las infraestructuras adecuadas para hacerlo al igual que el club y su gente.

En cuanto a mi, no te puedo decir que va a pasar la temporada que viene o en un futuro a corto plazo, me centro en disfrutar el día a día, cada entreno, cada partido y a final de liga veremos que sucede.

Un club el cual está luchando por la permanencia, ¿cómo ve al equipo y cómo es la relación con el resto de compañeros a nivel humano?

Los compañeros son fantásticos, el nivel humano es muy bueno y es uno de los motivos por los que decidí volver. Te hacen pasar el día a día muy bien pese a la diferencia de edad, y si no fuese así, tal vez no hubiese vuelto a jugar. Y el equipo, el año pasado sufrimos por salvar la categoría y este año el

objetivo es el mismo, salvarnos y ojalá sea sin sufrir tanto como la temporada pasada.

Pasando por su trayectoria hay muchísimos equipos en los que ha estado de las islas en categorías FEB, ¿cómo le han formado como jugador esos años? ¿Con qué se queda de esos años?

Yo me he formado al 100% en Mallorca, empiezo en Sant Josep que era mi colegio y juego allí hasta los 18 años y luego paso por varios equipos en los que sirven para acabar de formarme hasta que llega la oportunidad, pues que todo jugador desea, que es la de jugar en ACB. Puedo decir y me quedo con eso, de que cumplí mi sueño de jugar en la máxima categoría del baloncesto español.

Precisamente como comenta tuviste la oportunidad de debutar en ACB, actual Liga Endesa, ¿qué recuerda de esas etapas en el Estudiantes y en el CAI Zaragoza? Imagino que le marcaron mucho…

Muchísimo, como jugador pues cumples un sueño pese a que fue complicado ya que me lesioné y no pude jugar lo que me hubiese gustado pero al final fueron etapas, es una carrera muy larga con momentos buenos y no tan buenos pero que al final te hacen crecer no solo jugador sino también como persona y eso fue y es muy importante.

Volviendo a las categorías FEB, empezando por el principio, tenemos al Hestia Menorca que actualmente está a las puertas del Play-Off de ascenso de Primera FEB. No se si les sigue pero, ¿cómo ve esta temporada, de un proyecto que quiere asentarse en la segunda división española, pero que parece que puede luchar por subir de nuevo?

La verdad es que sigo mucho el baloncesto y especialmente los equipos de las islas. Es cierto que Menorca tiene o creo que tiene algo especial, no se el que, pero siempre están ahí y han conseguido tener ese equipo en Liga Endesa y ahora quieren volver. Es posible que este año estén un poco justos para lograrlo, pero es un club que hace las cosas bien cada año y nunca los puedes descartar ya que es un baloncesto que se trabaja muy bien allí.

También el Estudiantes está en muy buenas posiciones. ¿Les sigue? ¿Cree que pueden volver a recuperar la primera categoría del baloncesto español?

Yo creo que si, siempre es candidato a volver pero la igualdad en Primera FEB es extrema. Antes el que bajaba volvía a subir y ahora si bajas cuesta recuperar la categoría. Eso demuestra la calidad de la segunda categoría en España y el nivel de baloncesto que tenemos en nuestro país. De hecho esta segunda división es considerada desde hace años de las mejores ligas en Europa después de las primeras divisiones.

Luego si nos vamos a Segunda FEB la situación es inmejorable. Palmer primero, Class Sant Antoni segundo y Fibwi Palma quinto. ¿Cómo ve la categoría este año? ¿Algún pronóstico de lo que pasará con estos equipos?

La verdad que es increíble lo que estamos viviendo este año. El Palmer lo tiene muy bien y lo tiene en su mano, dependen de ellos para subir y creo que este año pueden conseguirlo. Por su parte Sant Antoni y Fibwi Palma pueden conseguirlo, ya que tienen un nivel muy similar, a ver en que posición quedan y ojalá sean dos los equipos de nuestras islas los que suban a Primera FEB de cara al año que viene.