Aunque faltan ocho jornadas, con enfrentamientos directos pendientes, el ascenso directo a la Liga Endesa Femenina de baloncesto queda lejos para un Azulmarino Mallorca Palma (16-6) que, partido a partido y tras apuntalar su plantilla, ha recuperado las constantes para, después de encadenar cuatro triunfos consecutivos, ponerse a tres victorias del liderato provisional, que ostenta el Leganés (19-3), con permiso del Estepona (18-3). Con permiso del Unicaja Mijas, tercero y en racha (+8, 17-5).

Pero si no llega el objetivo del ascenso directo, el Azulmarino tiene un plan B. Así lo destapó días atrás Gabriel Subías, responsable del proyecto balear en la Liga Challenge, a la hora de pasar balance a la temporada en el Social Club AM, aprovechando la visita de Álex Txikon a Palma. Ahí, el ejecutivo admitió que Son Moix se perfila como seria aspirante a organizar la Final Four que concede la segunda plaza de ascenso a la máxima categoría, en caso de ser aspirante a ella el Azulmarino.

Eso sí, para llegar a la Final Four se tendrá que superar una eliminatoria previa que enfrentará, por orden clasificatorio y con factor pista para los mejor posicionados en la liga regular, a doble partido y contabilizando el marcador total del emparejamiento. Allí cayó el pasado curso el Azulmarino ante un Zamora al que puso en aprietos el equipo hoy dirigido por Pepe Vázquez.

Subías destapó la intención de acoger la Final Four, que se jugaría, si Son Moix es elegido y el Azulmarino no asciende directamente, los días 17 y 18 de mayo próximos, una semana después de cerrarse los cruces de cuartos de final (3 y 10 de mayo), en los que se enfrentarán del segundo al noveno clasificados del curso regular de la Liga Challenge, con factor pista para los cuatro mejores a su finalización.

Pelear por el ascenso en casa, repitiendo la experiencia de hace dos temporadas en Inca, sede de la fase hacia la Liga Challenge, es el reto del Azulmarino, que no renuncia a nada y apura sus esperanzas de ser primeras al final de la fase regular. En caso contrario, Palma y el Palau de Son Moix pujarán por la Final Four, que medirá a los ganadores de las cuatro eliminatorias de cuartos de final previas, pudiendo el anfitrión elegir turno en las semifinales, previas al partido cuyo ganador se unirá al campeón de la fase regular rumbo a la Liga Endesa Femenina, en la que PDV y Joventut Mariana fueron los últimos representantes baleares, tres lustros atrás.

El martes siguiente al final de la liga regular (previsto el 26 de abril) finalizará el plazo para formalizar las candidaturas, pero en la FEB ya saben de las intenciones del Azulmarino en una Final Four para la que los equipos participantes cubrirán sus propios gastos de viaje y alojamiento, repartiéndose los de arbitraje entre todos ellos, siendo el resto a cargo del anfitrión.