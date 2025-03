El Fibwi Palma suma una nueva derrota en Sant Feliu

El Fibwi Palma suma la tercera derrota consecutiva fuera de casa en Sant Feliu. Ya lo decía Pablo Cano en la previa, no hay que fiarse de las posiciones en la tabla y el rival que tenían delante era muy distinto al que se enfrentaron en la primera vuelta en Mallorca.

Una encuentro en el que el Fibwi Palma había dominado en los dos primeros cuartos pero después ha vuelto a verse que el tercero es su tendón de Aquiles. Tras un parcial de 25-14, el SantFeliuenc ha conseguido irse al último cuarto por delante y en el último todo se ha decidido en los minutos finales del encuentro, con un marcador que desde el inicio del segundo tiempo ha sido muy ajustado.

No empezaba bien el Fibwi Palma Bàsquet el tercer cuarto viendo como un parcial de 8-0 ponía el partido en 45-46 tras un irregular inicio de los de Pablo Cano que no se encontraban cómodos en este tercer cuarto pero lograban recuperarse levemente para situarse con 49-53 en el marcador pero su reacción no era suficiente puesto que el acierto de los locales hacía que el marcador se situase con 62-60 al final del tercer parcial obligando a la reacción de los isleños

Dos triples consecutivos de Franco Miller marcaban el inicio del último cuarto de partido para un Fibwi Palma Bàsquet que buscaba alejarse en el marcador pero los locales se resistían a dar su brazo a torcer ajustando el partido (67-69) obligando a parar el partido a Pablo Cano tras un triple y situarse el marcador en 70-69.

Se llegaba al momento clave del partido con los dos equipos buscando marcharse en el marcador colocándose el partido en empate a 74 a cinco minutos para el final del mismo. Se situaba el duelo con 78-82 a dos minutos para el final del encuentro. Lo empataban a 85 con un triple de Brian Vázquez pero una canasta de Crespo en el último segundo dejaba a los mallorquines sin la posibilidad de romper su mala racha de resultados.

Esta derrota provoca que se aleje un poco de los rivales que tiene por encima y que hace que su perseguidor, el CB Prat se acerque en la tabla. El próximo encuentro del equipo palmesano será en Lliria, uno de los equipos más en forma de la categoría y que será el sábado 8 de marzo a las 18:30 en Valencia.