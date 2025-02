El marco del Hotel Nixe Palace de Palma ha sido el escenario elegido para la segunda entrega de la temporada del Social Club AM durante la presente temporada. Un encuentro que ha contado con la presencia de una figura carismática dentro del mondo del montañismo como es el vasco Alex Txikon (Lemona, Vizaya, 1981), el primer alpinista en acercarse a la primera ascensión al Everest, la montaña más alta del planeta (8.848 metros), en pleno invierno y sin oxígeno artificial. Txikon ha cautivado a los presentes con una ponencia apasionante sobre el trabajo en equipo en la que ha relatado sus experiencias a la hora de escalar las montañas más altas del planeta y del Himalaya, como son el Annapurna o el Shisha Pangma.

Llorenç Fluxà, presidente de APD Baleares y colaborador del Social Club AM, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida al evento. A continuación, Vicenç Palmer, presidente del Palmer Basket Mallorca Palma, y Gabriel Subías, CEO de W2M y dirigente del Azulmarino Mallorca Palma, han tomado la palabra para analizar el momento que están experimentando los clubes mencionados.

Txikon, durante su intervención.

Palmer se ha mostrado muy satisfecho con el trabajo hecho hasta la fecha por la primera plantilla del Palmer Basket y ha destacado el rendimiento colectivo del grupo y la figura de Marco Justo, el técnico del equipo líder destacado del Grupo Este de la Segunda FEB. Palmer ha manifestado que el objetivo no es otro que la mejora en el día a día. Por su lado, Subías ha valorado la posición que ocupa el Azulmarino en la Liga Challenge Femenina, una estratégica cuarta plaza. Subías no ha escondido el deseo de que, en el caso de que el conjunto dirigido por Pepe Vázquez se clasifique para la Final Four de ascenso a Liga Endesa, la entidad tenga la ambición de que Son Moix sea la sede de este acontecimiento.

Vicenç Palmer, en un momento de su intervención.

Tras ello, ha llegado el turno de Alex Txikon. El alpinista nacido en Lemona ha impartido una conferencia brillante en la que ha dejado varios titulares de mucho peso. El montañero aseguró que «se lidera con mucha responsabilidad, con mucha cautela y sobre todo, con determinación y con mucho trabajo previo». Txikon, a su vez, incidió en que «nuestros éxitos son los aprendizajes del pasado; no hay que actuar con ninguna presión; la presión es el peor de nuestros compañeros». El ponente ha recalcado que el deporte y el sector empresarial deben ir de la mano, ya que en palabras del montañero, «el deporte no es un gasto, es una inversión».