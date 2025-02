Fue uno de los mejores bases mallorquines de la historia y, tras una década de desconexión, ha vuelto a las canchas para impartir magisterio y volver a disfrutar del baloncesto. Joan Riera (Palma, 1979) aterrizó meses atrás en las filas del Fiwbi Ciutat d'Inca. Lo que no sabía era que iba a volver a vestirse de corto. Empezó el pasado verano como Team Manager, gerente del equipo de Tercera FEB (antes Liga EBA), y no ha podido resistir la tentación.

Exjugador del Plasencia, Jovent de Alaior, Coruña, Porriño, Bàsquet Inca, Muro, Melilla, Pla, Bàsquet Mallorca... Todo ese recorrido en competiciones FEB (LEB Oro, Plata, Bronce, EBA...) hasta que en marzo de 2009 le llegó su oportunidad. Daba el salto a la Liga ACB de la mano de un histórico como Estudiantes, con el que jugó seis partidos y debutó en la máxima categoría, en la que repetiría con el CAI Zaragoza en el curso 2010-11.

En 2014 dejó el baloncesto y desapareció. Apenas hubo noticias suyas vinculadas a su deporte. Ahora, con 45 años, se viste de nuevo de corto, luciendo el dorsal número 1 del Fibwi Ciutat d'Inca y compartiendo su experiencia con los más jóvenes. Ha jugado, hasta ahora, cuatro partidos en los que ha promediado 5'3 puntos, 1'5 rebotes y 0'8 asistencias en 11 minutos en pista por encuentro, ayudando en victorias importantes como la lograda el pasado fin de semana ante el Sa Real ibicenco (91-68) en el camino hacia la permanencia un año más en la Tercera FEB.

El demanàveu… i aquí el teniu! 😏 Joan Riera s’incorpora al cos tècnic de l’equip de Tercera FEB com a Team Manager. En Joan serà el gerent de l’equip i farà de lligam entre els jugadors, els entrenadors i el club. En volem més… #continuaelsomni #123ciutatdinca pic.twitter.com/2jeozgs7N3 — Bàsquet Ciutat d’Inca (@ciutatdinca) July 23, 2024

«Intento inculcar mi experiencia, situaciones de juego, inculcar la educación deportiva, que antes era notable. Marcar el camino del esfuerzo y hacer equipo. Por desgracia, eso se ha perdido un poco», explicaba en la Cadena Ser Riera, quien confesó que «era algo que no estaba pensado, ni por asomo. Al principio, el club me pidió hacer de Team Manager y ayudar con mi experiencia a una plantilla muy joven. Se me ocurre hacer una sesión de tiro, luego un entreno y así sucedió», relata Joan, un jugador con galones en la categoría y que define como «un regalo» este retorno al parqué.

De su adiós recuerda que dejó de lado completamente el baloncesto. «Desaparezco 100%, no lo miraba ni por la televisión. Es mucho tiempo que te quita de la familia y para alguien que se ha dedicado a eso desde los 18 años, es un momento muy duro. Hubo un vacío. Ese es el cambio más difícil y menos conocido», confesaba Joan Riera en Ser Deportivos, un grande recuperado para el baloncesto.