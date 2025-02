El Fibwi Palma quiere volver a la senda de la victoria

El Fibwi Palma Bàsquet tiene este sábado un nuevo reto. El equipo mallorquín, tras la derrota en el derbi ante el Class Bàsquet Sant Antoni, suma su segundo partido lejos de casa visitando al Proinbeni UPB Gandía en un partido que arrancará a las 19 horas y en el que el equipo dirigido por Pablo Cano buscará regresar al camino de la victoria ante un rival muy mejorado en los últimos encuentros y que ha incorporado a varios jugadores dándole otra cara al equipo dirigido por Alejandro Mesa. Los mallorquines, debido a la disputa de la Liga Iberdrola de Gimnasia Artística en Son Moix, se han desplazado a entrenar en los últimos días a Pollença y al Pla de Na Tesa, dos pabellones más que conocidos para los isleños y en los que han podido trabajar en las mejores condiciones posibles de cara al partido de la tarde del sábado en el renovado Pabellón Municipal de Gandía.

«Estamos con muchas ganas de jugar y de volver a hacer nuestro trabajo y enfocarnos en ese trabajo y que el resultado sea la consecuencia del trabajo que hicimos a lo largo del partido», ha explicado Pablo Cano, entrenador del Fibwi Palma Bàsquet. Sobre el hecho de ver truncada la buena racha de resultados en Ibiza ha indicado el técnico uruguayo que «lo más importante es mantener la calma y la paciencia sabiendo que estamos haciendo el trabajo correcto. Fallamos bastantes canastas fáciles y eso puede tener que ver un poco con ese deseo extra que teníamos en ese momento. Tenemos que saber manejar mejor o aprender a manejar algunos momentos del partido mejor pero si el balón hubiese entrado estaríamos contentos de las decisiones tomadas» añadiendo también que «es muy importante que también toleremos algunos fallos que no podemos controlar y saber imponernos en algunas situaciones que igual no nos favorecen en algunos momentos del partido».

Sobre el rival ha indicado Pablo Cano que «es un equipo que ha introducido a jugadores importantes cambiando al base e introduciendo también a un jugador interior de prestigio. Estamos preparados para enfrentarnos a ellos confiando mucho en nuestro trabajo defensivo y ofensivo, que debemos seguir mejorando, para lograr la victoria, que es lo que todos queremos». En cuanto a lo que quiere que se vea mañana en Gandía de su equipo señala el técnico que «lo que quiero que se vea son los cuatro valores: Que salgamos a trabajar el partido, seamos determinantes, se vea que tenemos paciencia y que disfrutemos de conseguir y trabajar juntos todas las situaciones que se den en el partido.