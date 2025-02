Alessandro Scariolo: «El apellido me pesa, pero cada vez menos»

Alessandro Scariolo nació en Madrid en 2001 pero él se siente malagueño, «sobre todo de Marbella», matiza y parecía estar predestinado para jugar al baloncesto. Sus padres son Sergio Scariolo, el entrenador de baloncesto más exitoso de la selección española, y Blanca Ares, una de las mejores jugadoras de los años 90. Alessandro es uno de los pilares del Palmer Basket Mallorca, destacado líder del Grupo Este de 2ª FEB, la tercera categoría del baloncesto nacional.

—¿Dónde está radicando el éxito de equipo?

—En el trabajo diario y en la ausencia de egos. Somos un grupo que sabemos que un día puede haber un jugador decisivo y otro día lo será otro compañero. También es muy importante la labor diaria que realizan los entrenadores.

—¿Por qué vino a Palma?

—Recibí la llamada de Marco (Justo, entrenador del equipo) al que ya conocía porque había sido ayudante del seleccionador en el equipo nacional de categorías inferiores. Me explicó el proyecto, que es muy ambicioso, y además me gusta mucho cómo trabaja. También ayudó la ciudad. Había estado un fin de semana largo con mi familia y me encantó.

—¿Se pronuncia mucho la palabra ascenso en el vestuario?

—Estamos centrados en el día a día y aúna no hemos conseguido nada. Está claro que es nuestro objetivo, pero no hablamos de ello. Tenemos que ir partido a partido y hay que pensar en el presente y no tanto en el futuro.

—¿Qué nota se pone a nivel personal?

—Salvo el último partido, que estuve muy mal, creo que estoy haciendo una buena temporada y en línea ascendente. Gracias a mis compañeros y los entrenadores estoy mejorando mucho. Puedo hacer muchas cosas para ayudar al equipo y no me considero un especialista en nada. Tengo que mejorar el tiro de tres y también saber tomar la decisión adecuada en el puesto de base.

—¿Cuál es su primer recuerdo en el mundo del baloncesto?

—En el colegio Los Guindos, de Málaga, con mi hermana. Y luego los partidos de mi padre con Unicaja.

—Estuvo unos años en Estados Unidos. ¿Qué es lo que más le gustó y lo que menos?

—Es otro mundo. Estuve un año en Nueva York y dos en Arkansas. Tenía la libertad de no ser conocido, pero en Europa se está muy bien y me gusta más el estilo de baloncesto de aquí y la forma de vivir. En Estados Unidos estudié la carrera de Negocios y ahora quiero hacer un máster de Deporte enfocado en el este mundo de las empresas.

—¿Le pesa el apellido Scariolo?

—Cada vez menos. Mis padres han sido muy grandes pero yo sigo mi camino. Me dedico a esto porque me gusta. Mis padres han sido siempre un gran apoyo. Me han reiterado lo difícil que es y siempre me han inculcado el trabajo, que es una de mis virtudes porque soy disciplinado. El otro día jugué un partido muy malo y hay que saber que ni un día eres tan bueno ni otro tan malo y es importante tener un equilibrio. Con mis padres suelo hablar mucho. Con mi padre más de aspectos tácticos y con mi madre de cuestiones más como jugador. Suelen venir siempre que pueden y la verdad que cuando me ven en directo es cuando mejores partidos he hecho así que ojalá puedan venir a muchos partidos.

—¿Ve mucho baloncesto?

—Sí, veo bastante Euroliga y NBA menos por la diferencia horaria. El baloncesto europeo es como más puro y más adecuado a mi estilo. En la NBA son más acciones de una contra uno, menos sistemas...y aquí es más juego de equipo y se da más importancia a la defensa.

—¿Tiene o ha tenido ídolos?

—Sí, me han gustado mucho Ricky (Rubio), el ‘Chacho’ (Rodríguez y Rudy. También Doncic y LeBron (James) que ahora están juntos en los Lakers. Nadie se lo esperaba, pero creo que van a funcionar bien juntos en la cancha.

—¿Se quedará en el equipo si logran el ascenso?

—Primero me tienen que querer y tengo que ser más regular. Tengo que seguir mejorando desde la humildad y ser positivo. Pero aquí estoy muy contento.

—¿Qué le gusta hacer fuera de la cancha?

—Me tira mucho la naturaleza y me gusta hacer excursiones, sobre todo cuando viene mi novia. Hay sitios preciosos en la Serra de Tramuntana.