El Real Madrid ha ganado este jueves al Barça en el Palau Blaugrana (90-97), en un Clásico de la jornada 12 de la Fase Regular de la Euroliga que se decidió en la segunda prórroga tras un duelo muy igualado en el que la resistencia del Real Madrid y la falta de acierto en tiros puntuales del Barça permitieron a los blancos salir del pozo como visitantes y ponerse a una sola victoria de los 'culers' en la clasificación.

Primera victoria blanca lejos del WiZink Center y punto final a una de las peores crisis de resultados de los de Chus Mateo. Y lo hicieron a base de resistir, de no darse por vencidos, en un Clásico que tuvieron perdido en varias ocasiones tras dejar escapar una bonita renta inicial. Hicieron falta 50 minutos para decantar este Clásico que fue blanco por el mejor 'savoir faire' de un Madrid liderado por el 'Facu' Campazzo.

El Barça no puede poner tierra de por medio con el Real Madrid. Y pese a la derrota, pese a los 97 puntos encajados, mejoró en defensa. Porque al final de los 40 minutos se llegó con 74-74. Una mejora que no fue suficiente para ganar en un Palau Blaugrana lleno hasta la bandera al eterno rival, que coge aire tras un Clásico de urgencias compartidas que, sin duda, dejará tocado al equipo de Joan Peñarroya, que echó en falta el tiro exterior que tiene el lesionado Laprovittola y no tienen ni Satoransky ni Núñez.

Y los fallos exteriores de Kevin Punter o Jabari Parker al final de la segunda prórroga, pese a que ambos hicieron un buen partido, condenaron a un Barça que se apagó antes de tiempo. Que no creyó en forzar más jugadas, en llevar al límite mental a un Real Madrid que sí lo hizo. Esa fe blanca fue clave. Sin ella, el Barça hubiera metido, casi seguro, alguno de los tiros que tan bien defendieron los de Chus Mateo.

Poco más que dos prórrogas se le podía pedir a un Clásico al que ambos equipos llegaban lejos de su mejor forma. El Barça mejoró mucho en defensa y tuvo el partido en sus manos, pero un triplazo marca de la casa del 'Facu' Campazzo a falta de 1:6 segundos para el final llevó el duelo a la prórroga. Se resistía el Real Madrid a irse con una sexta derrota como visitante para casa, y el Barça, a remolque buena parte del partido, se quedó sin remontada.

Y en 5 minutos debía decidirse un partido que estuvo muy, pero que muy igualado. Tanto, que fueron 10 minutos de más los necesarios para decantar la balanza. Y lo hizo en la segunda prórroga por ese empeño blanco de no irse del partido, santo y seña del mejor Real Madrid de los últimos tiempos. Y porque el Barça no pudo anotar el triple final de Jabari Parker, que se estrelló en el cerco, y porque en la primera prórroga nadie pudo imponerse. Le faltó al Barça un poco más de acierto en tiros lejanos, fallando algunos hasta sin marca, y a Musa anotar el tiro que hubiera sido decisivo.

Mucho antes de este final de infarto, el Barça se las prometía dulces al descanso, con una mejora ofensiva que hacía soñar con un triunfo. Pero apareció el croata Mario Hezonja para asaltar la que hace ya bastante fue su casa. Fue, de largo, el mejor jugador de un Real Madrid que volvió a situarse por encima en el marcador contra un Barça que seguía bien asentado, salvo por no poder maniatar a 'Super Mario'; el héroe para los de Chus Mateo.

De hecho fue un triple del alero, jugando de '4' esta noche en muchos momentos, el que dio ventaja mínima al Real Madrid antes de afrontar unos últimos 10 minutos de infarto. El Barça empezó cogiendo la iniciativa, con un mate de Jan Vesely a pase de Darío Brizuela, pero esa dupla que tan bien le funcionaba a Joan Peñarroya no era suficiente. Y las idas y venidas fueron una constante en un Clásico marcado por la defensa. Y más en los minutos finales, hasta esa prórroga decisiva.

Un final ajustado pese a que el Real Madrid abrió muy bien este Clásico, sabiendo lo mucho que tenía en juego y las ganas de usar el mejor escenario posible para obtener su primera victoria del curso europeo lejos del WiZink Center. Pronto se puso con 8 puntos de ventaja, aprovechando que el Barça apenas había anotado 4 puntos en los primeros 5 minutos de juego.

Se mantuvo 'dentro' del partido el Barça gracias a una buena defensa, con coberturas, y pudo remontar en cuanto empezó a ver el aro con más facilidad, liderado por un Jan Vesely que tuvo momentos estelares en los dos primeros cuartos, y que se fue con 12 puntos en sus manos al vestuario. El checo fue clave para que el resultado al descanso fuera de 38-34 para el Barça. Marcador corto.

Y es que al Barça le interesaba ir a una anotación baja, harto de encajar más de 99 puntos en los últimos tres partidos, incluidas las dos derrotas en Euroliga ante Paris Basketball y Bayern de Múnich. Y no pudo hacerse con el primer cuarto por una protestada falta y técnica contra Youssoupha Fall que permitió al Real Madrid sellar el primer periodo con un 17-22.

Pero un parcial de 9-0 para el Barça en la apertura del segundo cuarto, con Darío Brizuela y el exmadridista Juan Núñez en pista, hizo estallar al Palau Blaugrana. Igual que el debut del base brasileño Raul Neto, que entró a falta de 6:38 minutos para el descanso y en su corto tiempo en pista anotó 5 puntos en sus dos primeras acciones ofensivas. Un debut más que bueno para el sustituto de un lesionado Nico Laprovittola que fue ovacionado a su entrada a pista.