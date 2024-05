«Mi sueño era jugar en Son Moix, como profesional y con un proyecto ambicioso». Esta declaración de intenciones de una de las mejores baloncestistas mallorquinas de todos los tiempos deja patente los planes de María España Almendro (Palma, 1992) y el Azul Marino Mallorca, que quiere dar un paso al frente en la Liga Challenge en su segunda temporada, sin renunciar a una posible plaza en la máxima categoría.

España, máxima anotadora nacional de la Liga Endesa Femenina en la temporada 2022/23, volverá a encontrarse con Pepe Vázquez como entrenador (tras Burgos y Cortegada) en la Isla, de quien destaca que «sabe sacar lo mejor de cada jugadora, ayuda a desarrollarte para que brilles más», refiere la alero mallorquina, presentada por el CEO de W2M, Gabriel Subías, y el director general y deportivo del Azul Marino, Jordi Riera. El director general d'Esports del Ajuntament de Palma, David Salom, participó el acto celebrado en la nueva agencia de Azul Marino en la calle Sant Miquel.

María España, junto a familiares y amigos en la presentación. Foto: F.F.

«María venía con la intención de hacer algo grande, con la meta de tener un equipo puntero en Mallorca», advertía Subías de inicio, a lo que sumó Riera que «es un orgullo contar con una jugador así, como parte de una plantilla que ilusiona». A María España la acompañaron amigos y familiares en una mañana muy especial para la alero.

La nueva jugadora, que ya militó anteriormente en Joventut Mariana y Bahía San Agustín en Liga Femenina y Liga Femenina 2, eligió Mallorca renunciando al año de contrato que le quedaba con el IDK Euskotren vasco, bajando un peldaño para enrolarse en las filas del Azul Marino en la Liga Challenge. «Llego con ganas de dar mi mejor baloncesto y ayudar a subir a Liga Femenina. Lo intentaremos», aseguraba, confesando que «cuando firmé -lo ha hecho por dos temporadas-, cumplí un sueño, que era jugar en Son Moix como profesional. Mi primer partido fue aquella Copa de la Reina (2004) con Marta Fernández y ahora me toca dar ese paso», proseguía España.

María España, con la camiseta del Azul Marino Mallorca. Foto: Pere Bota

Sabe que el proyecto contará con jugadoras de calidad y no le asusta el cambio de categoría. «Me crea más ambición que presión, me tengo que adaptar a la Liga Challenge, pero ya me han avisado que se corre más, que hay más contacto... me ilusiona, pero a la vez con respeto, porque que sea una liga inferior no quiere decir que sea peor», aseguraba María, que espera que su ejemplo haga un 'efecto llamada' sobre otras baleares para sumarse al proyecto de un Azul Marino Mallorca que ha dado el primer gran golpe en el mercado.