Después de salvar la categoría a pesar de la derrota en la última jornada ante el Cartagena, el presidente del Fibwi Palma, Guillem Boscana, ha hecho balance de «una mala temporada con final feliz» que confiesa que le ha dejado «muy tocado». El máximo responsable del Bahía San Agustín ha expresado que mantiene la ilusión por «volver a la LEB Oro» y planea incorporar un director deportivo para dar forma a un nuevo proyecto en la LEB Plata, donde sostiene que la convivencia con el Palmer Basket Mallorca, igual que la temporada pasada, «hace que las fuerzas se diluyan».

Guillem Boscana no ha dudado en calificar la temporada del Fibwi Palma como «mala y a momentos muy complicada» y, entre las principales causas de los malos resultados, ha señalado la marcha de Kike Fernández poco antes de iniciarse la temporada para la que había diseñado la plantilla y la estructura de juego. «Cuando hicimos la planificación nos decantamos por una estructura y nos pusimos en sus manos. Confeccionó la plantilla y una semana antes nos dijo que no podía venir. Nos dejó con la plantilla hecha y sin su presencia. Nunca hubiésemos sabido que habría pasado con Kike Fernández», ha analizado el dirigente, que ha asegurado que el equipo se encontró «con muchas lagunas en algunas posiciones y sobrantes en otras». Además, ha lamentado la marcha en la primera jornada de Quarry Greenaway y la grave lesión de Naoll Balfourier en la segunda.

El presidente del Fibwi Palma ha asegurado que el peor momento de la temporada fue la destitución de Pau Tomás, del que ha dicho que es «como un hijo tras 18 temporadas en el club». «Los números de Ricardo (Uriz) son mejores, pero la sensación de irregularidad y de inconsistencia ha sido la misma toda la temporada. No hemos sido capaces de corregirlo y llegamos a la última jornada intentado evitar el playout, aunque también es cierto que ganando la anterior estábamos en playoff», ha comentado.

Guillem Boscana ha apreciado que es el momento de «tomar nota e intentar que la persona que haga la proyección y la estructura de la temporada que viene no nos falle». «Es culpa mía, decidí esto y no fue bien. A partir de ahí ha sido una mala temporada con un final feliz y toca seguir adelante, no queda otra», ha resumido el presidente del Fibwi Palma, que ha admitido haber quedado «muy tocado» aunque con el paso de los días va cargando «la batería». «El lunes ya estuve reunido con patrocinadores, el martes tuve más reuniones y no me he parado. La ilusión es la misma pero con un bagaje de 43 años. Puede que la gente esté cansada de mi cara pero siempre tendré la misma. Mientras tenga ilusión y la tengo, seguiré adelante», ha agregado el mandatario, que ha expresado su agradecimiento a los 62 sponsor que ha tenido el club.

En su rueda de prensa de balance de curso «más triste porque estoy muy decepcionado», el presidente del Fibwi Palma ha comentado que su ilusión pasa por «volver a LEB Oro lo más rápido posible» y ha dicho que su proyecto de futuro pasa por tener «un director deportivo con máximos poderes tanto en la elección del cuerpo técnico como de plantilla y juego». «Tengo que encontrarlo, lo tengo que convencer y le tengo que poder pagar. Son una serie de cosas que se tienen que dar y estoy esperanzado de poder conseguirlo y empezar a trabajar», ha explicado sobre una decisión que tiene «entre ceja y ceja» aunque ha reconocido que «no tenemos claro nada» sobre la continuidad de jugadores. «Esta persona de confianza la primera decisión será dar forma al cuerpo técnico. Fichará el club y pondrá a disposición del entrenador la plantilla. Con el entrenador formará parte de las personas que decidan pero los fichajes los elegirá el director deportivo», ha añadido.

Acerca de la convivencia con el Palmer Basket Mallorca en la LEB Plata, Boscana ha incidido en que piensa «lo mismo que el año pasado agravado con el hecho de que ha pasado un año». «Los jugadores mallorquines ya tienen claro cómo irá. Pienso lo mismo que dije que el hecho de que haya dos equipos de Palma en Son Moix hace que las fuerzas se diluyan. Es algo evidente. Hay que compartir pista, espectadores, masa social, patrocinadores, apoyos instituticonales... estamos donde estamos y a día de hoy somos de LEB Plata y poco más se puede decir. Se ha notado que no ha habido la fuerza de que solo hubiera uno», ha concluido.