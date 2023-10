El Palmer Basket Mallorca cambia Son Moix por Llucmajor e Inca

El Palmer Basket Mallorca se ve obligado a hacer las maletas y dejar de forma provisional de Son Moix para disputar los encuentros correspondientes a las jornadas 4 y 5. El conjunto mallorquín, que este pasado fin de semana ha encadenado su tercera victoria consecutiva en su estreno en la LEB Plata, jugará en Llucmajor e Inca ante la imposibilidad de hacerlo en el Palau d'Esports y acercará el baloncesto a dos municipios con vínculos importantes para el club y para los amantes del deporte de la canasta.

El Palmer Basket Mallorca Palma recibirá este domingo 29 de octubre a las 18:00 al Pajarraco Sant Feliuenc en la jornada 4 de la LEB Plata, una categoría que precisamente alcanzó en un pabellón de Llucmajor que ahora será el escenario de la contienda en la que quiere completar su póquer de triunfos y afianzarse en lo más alto de la clasificación.

En la jornada jornada 5 el Palmer Basket Mallorca Palma recibirá al UE Mataró y lo hará en el Palau d’Esport Inca el miércoles 1 de noviembre a las 12:00 horas. El club mallorquín precisa que el objetivo principal en ambos encuentros es «conseguir que los partidos sean verdaderas fiestas para el baloncesto mallorquín».

El Palmer Basket Mallorca se ha marcado como objetivo aglutinar a los aficionados del baloncesto de la Isla y no reducirse únicamente a la representación de un municipio. Aunque en esta ocasión los traslados han sido forzados por la imposibilidad de jugar en Son Moix, el club prevé diferentes actividades para acercar el baloncesto de élite a todos los rincones de la Isla. No en vano su lema para la temporada 2023-24 no es otro que «de tothom» en referencia al deseo del club de contar con el respaldo de todos los aficionados mallorquines en busca de su objetivo.