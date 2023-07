La selección española sub-19 se coronó como campeona mundial hace unas semanas, con lo que continuó la estela de triunfos de las selecciones de base que desde hace años destacan a nivel internacional, algo que tratará de hacer el combinado sub-18 en el europeo de Serbia que se juega a final de mes y que prepara en Logroño.



El equipo que dirige Javier Zamora trata de no presionarse a sí mismo, pero es consciente de que llega a esa competición tras ser el año pasado subcampeón del mundo sub-17 y en medio de una gran exigencia para un grupo de jóvenes que ya están en el entorno de los mejores clubes españoles.



Aday Mara, Mario Saint-Supery, Hugo González o Lucas Langarita (que llega a esta selección tras ganar el Mundial con la sub-19), entre otros, son nombres que ya llaman la atención para los aficionados españoles a pesar de que apenas han tenido minutos en la élite.



Pero su rendimiento en la selección es notable desde hace años y eso les permite haber dado pasos hacia un futuro en el baloncesto profesional, aunque en algunos casos lejos de España, como Clemson Igualada o Álvaro Folgueiras, que han jugado en Florida y Londres, respectivamente, mientras otros, como Conrad Martínez o, posiblemente, Aday Mara, harán las maletas este mismo verano.



"Tenemos el listón alto, porque en los últimos años han salido las cosas bien y se ha trabajado bien, pero no creo que estos chavales estén presionados sino que sienten el venir aquí como un privilegio y un motivo de orgullo", ha detallado a EFE el seleccionador, Javier Zamora.



El técnico madrileño trabaja en Logroño "muy a gusto" porque la capital riojana le ha dado suerte en los últimos años; en 2019 preparó aquí un campeonato de Europa sub-18 que acabó en oro (con Santi Aldama como líder del equipo) y este mismo año ascendió a la LEB Oro, con el Hestia Menorca, con el Rioverde Clavijo como principal rival y con un decisivo triunfo en Logroño.



EL EXITO DE UN MÉTODO DE TRABAJO



Ahora está al frente de los mejores jugadores españoles de la generación de 2005 y trabaja para continuar en la senda de las victorias "pero eso no llega por el trabajo que se hace en unos días, sino por el método que sigue la Federación Española con estos jugadores, incluso desde que son pequeños".



"Se trabaja con ellos como grupo para que puedan competir a un máximo nivel dentro de sus posibilidades y para que sientan que la responsabilidad no es ganar, sino el llegar al máximo de sus posibilidades y también para crecer como jugadores y como personas", destaca el técnico madrileño.



Gracias a esa preparación en la que llevan años "ahora llega un momento para ellos en el que aunque todavía están formando su personalidad, son muy maduros" y "de hecho, su principal característica es que cada uno sabe aprovechar su talento en beneficio del equipo y disfrutan haciéndolo, tienen mucho corazón".



UNA CATEGORÍA INTERMEDIA



Esa madurez de la que habla el seleccionador no permite después que muchos de estos chicos se asienten en poco tiempo en el baloncesto de alto nivel "porque la diferencia entre alguien de su edad y un jugador más veterano es todavía muy grande", asume Zamora, que durante el año dirige a un equipo que va a militar en la LEB Oro, la segunda categoría profesional española.



Considera que para evitar que el "salto" que deben dar los jóvenes sea tan grande "se podría pensar en una categoría intermedia" entre el baloncesto de formación y el senior "o por lo menos darle una vuelta, para que ese salto no sea tan grande", explica.



A falta de esa posibilidad "ahora cada uno elige su camino, junto a su entorno y sus familias" y "cada cual piensa en lo mejor para su futuro, tanto los que se quedan en España como los que se van fuera, por ejemplo a Estados Unidos, donde cada vez se trabaja mejor con los jóvenes".



SEGUNDO TORNEO DEL VERANO



La selección viajará la semana próxima a Serbia, donde jugará en la primera fase del Europeo ante Dinamarca, Grecia e Italia. Antes, del 14 al 16 de julio, se medirá en un torneo en Logroño a dos de ellos, griegos e italianos, además de Lituania. Hasta ahora han jugado otro torneo, en Francia, con victoria ante Israel y Croacia y derrota por un punto contra el combinado galo.



Convocatoria de España sub-18: Conrad Martínez, Iker Garamendia (Joventut de Badalona), Mario Saint-Supery, Alvaro Fernández, Rubén Vicente (Unicaja), Lucas Mari, David Barbera (Valencia), Abel Delicado, Hugo González, Asier Miguel (Real Madrid), Lucas Langarita, Bruno Bidarte, Aday Mara (Casademont Zaragoza), Pol Salo (FC Barcelona), Clemsom Igualada (London Academy) y Alvaro Folgueiras (Florida Academy).