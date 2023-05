El base menorquín del Real Madrid Sergio Llull reconoció que su técnico Chus Mateo era el que había diseñado el decisivo ataque de la final de este domingo de la Euroliga y que le había «obligado» a jugarse el tiro que dio el título al conjunto madridista ante el Olympiacos griego. «Cuando el entrenador ha pintado la jugada para mí, en el tiempo muerto básicamente, me ha obligado él, pero bueno, por suerte ha ido bien. La jugada era esa, yo tenía que decidir luego y ha entrado ese tiro y hemos podido ganar así que muy contentos», señaló Llull al micrófono de 'DAZN' sobre cuando se había tomado la decisión de quién lanzaría en ese último ataque.

El de Maó evitó cualquier comparación con Michael Jordan porque «son palabras mayores», pero admitió que había decidido «parar» en la zona de dos puntos porque «su jugador grande (Fall) estaba dentro». «También me había dejado un metro, me he elevado, ha entrado y hemos ganado, así que genial», añadió.

Pese a esta canasta que le da su tercera Euroliga, Llull también dejó que no se considera «una leyenda» del Real Madrid. «Espero estar todavía muchos años jugando a baloncesto en este club», sentenció el base menorquín.