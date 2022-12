El Hestia Menorca se apuntó el primer derbi de su historia ante el Fibwi Palma, al que liquidó desde el trabajo defensivo y colectivo (73-48) para llevarse un triunfo de gran mérito, considerando que Kravtsov fue baja de última hora por lesión y Edwin Jackson no jugó, debido a que su ficha federativa aún no está lista.

El partido empezó con un buen inicio por parte del Hestia, que con una buena defensa y un buen acierto en el tiro se pondría por delante, con un buen Yomi y un acertado Joshua Tomaic (7p en el primer cuarto) para poner el 18-9. En la recta final del primer parcial, el Palma reaccionó con un buen parcial (1-7) dando conciencia que de que estaba despierto.

El Hestia seguiría manteniendo las buenas acciones defensivas, pero, en baloncesto, si no anotas, el rival no perdona y el Palma en la recta final del segundo cuarto se puso por primera vez por delante, 23-25. Asimismo, una pequeña reacción anotadora por parte del Hestia conseguiría mantenerle en el partido, así evitando que el Fibwi se escapara en el marcador, yéndose al descanso con un 32-34.

Tras el descanso, el conjunto menorquín reaccionó gracias al juego del equipo, destacando una buena defensa (43-38). El Fibwi Palma se fue diluyendo debido a que el Hestia Menorca le superaba en todas las facetas y el conjunto mallorquín no daba con la tecla. El tercer cuarto finalizó con un espectacular triple de Pablo González Longarela y un gran parcial (15-0) para el Hestia (49-38), que dejó al Fibwi sin poder reaccionar, fruto de la intensidad que el Hestia ofreció. En el ecuador del último cuarto, el Hestia aumentaba la diferencia en el marcador y dejando al conjunto mallorquín con tan solo 6 puntos en 13 minutos de juego, haciéndose notar el gran trabajo menorquín en esta faceta del juego (64-48). Finalmente, el Hestia con un 7-0 apuntilló a un Fibwi Palma que tras el descanso se esfumó, con un Menorca y que le endosó un 38-10 en los últimos cuartos.

Ficha técnica: 71 - Hestia Menorca (19+13+17+22): Tomaic (14), Yomi (7), Molins (4), Arroyo (9), Tamayo (2), -cinco inicial- García (3), Sanz (10), Alderete (12), Suárez (3) y González (7). 48 - Fibwi Palma (16+18+4+10): Font (9), Suskavcevic (4), Kovacevic (13), Zengotitabengoa (7), García (0), -cinco inicial- Antúnez (7), Castillo (3), Tamba (3) y Raffington (2). Árbitros. Pinela García y Wiot Espinosa. Eliminaron por cinco faltas personales a los visitantes Font y Kovacevic.