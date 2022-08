La selección comienza a preparar el Eurobasket con "ilusión y ganas"

La selección española se presentó ante su participación en el Eurobasket, que comenzará el 1 de septiembre en Tiflis, con 22 jugadores que tendrán que quedarse en 12 y con «ganas e ilusión», las dos palabras más repetidas por todos. Entre los seleccionados de estos días se encuentran el menorquín Sergio Llull y el mallorquín Rudy Fernández.

El acto tuvo lugar en el madrileño Centro Deportivo Municipal Daoiz y Velarde y solo faltó a la cita Usman Garuba, jugador de Houston Rockets, que se incorporará al trabajo el próximo fin de semana si su lesión de tobillo lo permite.

Los jugadores fueron presentados uno a uno y esta misma tarde comenzará en trabajo de campo en el también polideportivo Antonio Magariños, tras los pertinentes reconocimientos médicos, fotos y compromisos publicitarios que cumplieron este pasado lunes.

Hasta el día 8, el seleccionador Sergio Scariolo sentará las bases físicas y tácticas del equipo en Madrid para después disputar un total de cuatro partidos de gira ante Grecia en Atenas (9 de agosto) y Madrid (11 de agosto) y ante Lituania en Gran Canaria (16 de agosto) y Vilnius (18 de agosto). Posteriormente, España disputará los dos primeros partidos de la segunda fase de clasificación para la Copa del Mundo 2023 ante Islandia en Pamplona (24 de agosto) y en Países Bajos (27 de agosto).

El seleccionador no confirmó que a estas alturas estuviera ya definido el equipo definitivo. "Tenemos que pensar en muchas cosas. No podemos llegar al máximo a estos dos partidos, aunque si cerca de lo que queremos hacer. También hay que pensar que no podemos sobrecargar de partidos a unos jugadores y que hay otros que necesitan adquirir experiencia. Con todo esto intentaremos tomar las mejores decisiones para todos", dijo Sergio Scariolo.