Guillem Boscana: «No hay miedo a hablar de ascenso»

El Bahía San Agustín solo piensa en recuperar el terreno perdido. El conjunto palmesano, que ya ha desplegado los planos de la próxima temporada, quiere volver lo más rápido posible a la LEB Oro tras la decepción que supuso es pérdida de categoría de hace unos meses. «Miedo a hablar de ascenso no hay, en absoluto», señalaba este lunes el presidente Guillem Boscana durante la presentación del acuerdo con Fibwi, que será el patrocinador principal del club. «Ya dijimos al valorar la pasada temporada que el objetivo era volver cuanto antes. Esperamos hacerlo este año, pero el deporte no es una ciencia exacta».

«Estamos muy animados», apuntaba Boscana tras recalcar que la meta del Fibwi Palma es volver a a la segunda planta del baloncesto español. «Creo que se ha hecho una buena plantilla y que contamos con el mejor patrocinador que podíamos tener. Es cierto que hemos firmado por un año, pero las puertas están abiertas para que sigamos juntos más tiempo. Estamos muy animados y muy agradecidos y ahora lo que debemos hacer es seguir trabajando para que el proyecto vaya hacia adelante y para ganar cada domingo, que es lo que desea la gente».

Sobre la planificación deportiva, el presidente del Fibwi Palma apuntaba que, en principio, «la plantilla está cerrada». «Contamos con diez jugadores y nos queda la ficha número once por si sale alguna oportunidad de mercado. El objetivo es poder llegar a esos once jugadores, no desde el inicio, sino quizá a lo largo de los primeros meses, ya que un grupo de diez hombres y más con los objetivos que nos hemos marcado, puede ser un plantel corto. Sobre todo si las lesiones no te respetan».