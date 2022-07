Nace el Palmer Basket Mallorca con «ilusión, ambición y humildad»

«Ilusión, ambición y humildad». Estas son las señas de identidad del proyecto Palmer Basket Mallorca que se ha presentado en la mañana del jueves en el restaurante Ola de Mar del Portitxol. Xavi Sastre, director técnico del equipo que toma el testigo del Joventut Llucmajor, fue el encargado de dar a conocer este lema con el que iniciarán su singladura por la Liga EBA. Sastre no escondió que el objetivo es «llegar un día a Palma» en una categoría superior «pero sabemos dónde estamos ahora y lo que toca es trabajar».

Vicenç Palmer, en nombre de la Inmobiliaria Palmer, principal patrocinador del equipo, señaló. «No hay nada que genere tanto impacto a corto plazo como el deporte» y abogó por «intentar vincular emocionalmente a una Isla» en este proyecto. Para ello anunció una serie de actividades, pero sin especificarlas. Palmer, al ser preguntado por la rivalidad con el Bahía San Agustín, aclaró: «Soy muy amigo de Guillem Boscana (presidente del Bahía San Agustín) y este proyecto es para confluir, no para confrontar. Como ocurre en muchos ámbitos como en el mundo inmobiliario, la competencia es buena», explicó. Tanto él como Sastre coincidieron en señalar que el proyecto ha nacido tras la reunión de un grupo de amigos que aman el baloncesto. «Unos se encargarán de la parte económica y otros estaremos en la parecela deportiva», señaló Sastre.

Óscar Olivenza será el entrenador del equipo. «En una liga tan complicada como la EBA, que no es profesional pero eso no quiere decir que la gente no esté preparada, y que además es tan larga, hay que marcarse pequeños objetivos dentro de la competición», dijo. Tanto él como Sastre afirmaron que la plantilla «no está cerrada y no será ni 100 por 100 mallorquina ni española».

Toni Vicens, fichaje estrella del proyecto y que viene de ganar la Liga argentina, se mostró muy contento de formar parte de este proyecto. «Tenía otras ofertas de España y del extranjero, pero quería volver a mi tierra. Además, Óscar fue mi primer entrenador y ha sido una parte muy importante también en mi decisión de estar aquí».