No pudo ser y el DiscaEsports Bàsquet Calvià seguirá una temporada más en la Segunda División de la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas (Liga BSR) al no poder conseguir el objetivo de ascender en la Final Four de la categoría, disputada este fin de semana en el pabellón Santiago Cañizares de Puertollano. Los hombres dirigidos por Tomeu Moragues se marcharon con dos derrotas, pero dando en todo momento la cara ante rivales de entidad.

En la semifinal del sábado, el DiscaEsports Bàsquet Calvià se mantuvo firme en su encuentro ante el Cludemi de Almería, que acabó derrotando a los mallorquines por un ajustado 47-39, pese al buen inicio de los baleares, que ganaban al final del primer cuarto por 8-12. Pero los andaluces le dieron la vuelta al encuentro en los dos siguientes parciales para abrir una brecha insalvable para los de Tomeu Moragues, entre los que destacó Domínguez, con diez puntos. De esta manera, el DiscaEsports Bàsquet Calvià se despedía del ascenso, toda vez que únicamente el campeón de la Final Four subía directamente, mientras que el finalista tenía opción a una repesca con el penúltimo clasificado de la Primera División. Como consuelo, quedó el encuentro por el tercer y cuarto puestos, en el que el Club Esportiu Costa Daurada superó a los mallorquines por 62-48, dejando al DiscaEsports en la cuarta posición final.