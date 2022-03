La espera de Sergi García

Pocos baloncestistas pueden lucir una hoja de servicios como la que ha acumulado Sergi García Calvo (Palma, 1997) a lo largo de una carrera que tiene su punto de partida en la inagotable cantera del Sant Josep Obrer. De ahí saltó el base al CTEIB y tuvo la oportunidad de ir al Jordan Brand Classic, a la par que daba forma a un historial notable con las selecciones formación. Aquel 3 de noviembre de 2013 cambió su vida. Debutó en la ACB con el CAI Zaragoza, y desde ahí, ha tenido continuidad en la capital aragonesa, Valencia, Manresa (con un paso por el Rasta Vechta alemán), Baskonia, Andorra y Gran Canaria, su última parada hasta hace unas semanas. Internacional absoluto y artífice de la clasificación para el Mundial 2019, ahora espera una llamada, una oferta interesante para regresar a la élite.

Intensidad

Sesiones físicas en el gimnasio y de pista con Xavi Sastre júnior forman la agenda de Sergi, a quien no le han faltado «llamadas, algunas cosas, pero en este momento hay que mirar muy bien todo», comenta el director de juego, que valorará «un buen proyecto que se me presente. Pero me lo tomo con calma, aunque a estas alturas de la temporada resulta más complicado. Pero yo sigo trabajando para estar preparado si llega esa llamada», refiere el mayor de la saga García Calvo, a quien las lesiones frenaron «en un momento de gran progresión» que le llevó a la lista de Scariolo.

Este momento se lo toma «como un impás, soy un jugador joven y tengo recorrido todavía, pero por encima de todo, tengo ganas de jugar», advierte, seguido por varios ACB y una joya para la LEB Oro, que por ahora «no contemplo». Sergi es el primero que destila optimismo: «confío en mí mismo, estoy tranquilo y únicamente pido que las lesiones me respeten», añade uno de los baloncestistas más talentosos de su generación. «Al final, encontraré mi lugar, tiempo al tiempo», asegura.