El Palmer Alma Mediterránea Palma sigue preparando el decisivo partido del domingo (13 horas) contra el CB Prat. En esa preparación está metido de lleno un jugador que el pasado fin de semana en Son Moix viviendo un día muy especial anotando sus primeros puntos en la LEB Oro. El jugador en cuestión es Xavi Andreu. El jugador del Palma Air Europa de la Liga EBA subía hace ahora un mes junto a varios compañeros del filial del Palmer Alma Mediterránea Palma para reforzar los entrenamientos en un momento delicado del equipo en el que no contaba con un número óptimo de efectivos. Sin embargo, lo que fue un momento puntual ha acabado convirtiéndose en habitual para un Xavi Andreu que debutaba oficialmente como jugador de la LEB Oro ante el Acunsa Gipuzkoa y que el pasado domingo, ante un Son Moix entregado al gran partido de su equipo, anotaba sus primeros puntos en la categoría con un triple marca de la casa.

«Estoy muy contento. Todavía estoy asimilando lo que pasó el domingo. El primer partido fue el de quitarse esa espinita y quitarme los nervios que tenía dentro», explica Andreu tras uno de los entrenamientos con el primer equipo. «Tuve dos tiros para anotar y no entraron pero la sensación de debutar y de poder entrar en esa dinámica de equipo ya me alegró. Lo de debutar está muy bien pero lo que me interesa a mi es seguir trabajando en los entrenamientos», afirma el alero nacido en 2001.

Tras haber pasado por clubes como el Santa María, Bàsquet Ciutat d'Inca o la Spalding University estadounidense, Andreu se incorporaba en el año 2020 al CB Imprenta Bahía San Agustín para formar parte del Palma Air Europa, filial del equipo palmesano en donde asumía un papel importante compartiendo vestuario con Joan Feliu con el que sigue compartiendo vivencias y confidencias en cada entrenamiento. «Tuve la suerte el domingo de poder meter los primeros puntos con un triple muy bonito. Me alegró mucho por mi familia y por los compañeros que no hacían más que buscarme y me sentí feliz por poder responderles anotando», comenta Xavi Andreu.

Tras anotar esos primeros puntos, los que cerraron el marcador el pasado domingo en Son Moix con ese 86-61 que supuso la victoria palmesana ante el Levitec Huesca La Magia, la grada estalló de alegría como lo hizo un banquillo local que jaleó a Andreu siendo el más felicitado tras acabar el partido por aficionados y compañeros. «No sé muy bien que es lo que pensé pero sí pensé primero ‘¿ha entrado no?’ ya que no sabía si lo había hecho o no pero cuando vi a Son Moix celebrarlo fue brutal. Pensé en mi familia que estaba en la grada y quise dedicárselo a ellos porque me han estado acompañando durante todo este tiempo. Me quité esas ganas que tenía de poder meter los primeros puntos en liga profesional que es lo que siempre he querido», asegura Andreu.

El alero cumple un mes trabajando con el primer equipo y durante ese tiempo ha tratado de aprender todo lo que ha podido a las órdenes de un cuerpo técnico al que se siente tremendamente agradecido.«Llevo un mes entrenando. En un partido, creo que era contra el Cáceres, eran ocho jugadores en el primer equipo y subimos algunos del filial y tras esa primera semana de entrenamientos siguieron contando conmigo para entrenar y ver lo que podían hacer conmigo», explica dando luego las gracias al cuerpo técnico por la confianza y a sus compañeros por el cariño recibido tras incorporarse al primer equipo. «Estoy muy agradecido por la confianza que me han dado para poder seguir creciendo y trabajando, que es lo que me interesa a mi. Hay un gran grupo humano y los compañeros me han recibido muy bien. Le doy las gracias a Álex, Pau, Pepe y a todo el cuerpo técnico porque, como digo, me han recibido muy bien y están confiando mucho en mi», añade.

Como el resto de compañeros, Andreu trabaja durante la semana en perfeccionar su técnica a las órdenes de Pepe Laso, un trabajo por el cual el joven alero balear está también agradecido. «Pepe es una barbaridad. Dice lo que te tiene que decir y lo dice con sentido. Nos corrige cosas, nos critica algunas y nos anima en otras pero todo lo dice desde ese punto de buscar mejorar y para seguir progresando y lograr el objetivo de conseguir la permanencia», indica.

Sobre el partido del domingo ante el CB Prat, Xavi Andreu apunta: «Venimos en una buena dinámica. El partido ante Juaristi fue una lástima no poder sacarlo pero eso no quiere decir que no estemos vivos y lo demostramos ganándole a Huesca. Estamos en un buen momento y ahora afrontamos el partido contra el Prat, que es importantísimo para seguir sumando victorias y recortándolas a los rivales y vamos super ilusionados para sacar la victoria y si no se puede sacar la siguiente y luego la siguiente».