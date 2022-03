Palmer Palma: una victoria para soñar

El Palmer Alma Mediterránea Palma busca una victoria para soñar y creer en una permanencia que se ha convertido en un objetivo vital para el equipo de Álex Pérez y Pau Tomàs. Levantada la moral tras ganar al Leyma Coruña, los isleños regresan a Son Moix para medirse a otro equipo de la parte alta de la tabla de la LEB Oro. Visita el Palau (20:30 horas), tras dos aplazamientos, un ICG Lleida que agota sus últimas opciones de jugar la Copa Princesa y firma un excelente balance (14-5) que permite a los de la Terra Ferma ser la alternativa al tándem que forman el Movistar Estudiantes y el Covirán Granada.

Con la baja por circunstancias federativas de Robert Cosialls (no tenía ficha con el Palmer en el momento de jugarse el duelo) y por problemas físicos (molestias en el gemelo) de Pavel Marinov, el Palmer Palma intentará ratificar las buenas sensaciones mostradas frente al Leyma Coruña en el partido que cerrará la jornada 16 de la LEB Oro. Si podrán estar Elijah Brown y el joven del filial Xavi Andreu reforzará de nuevo al primer equipo ante cuarenta minutos que pueden inyectar una buena dosis de moral al Palmer Palma en caso de llegar la cuarta victoria, que les situaría a tres de la zona virtual de permanencia.

Rival

El ICGLleida de Gerard Encuentra ha mostrado un notable nivel y regularidad a lo largo del ejercicio. Jugadores como Schreiner, Carrera, Rosa o Hughes marcan las diferencias en las filas catalanas, un equipo que no quiere renunciar a seguir codeándose con los mejores y que intentará no hacer lo mismo que el Coruña. «Lleida afronta el partido jugándose la Copa Princesa y para ellos es un partido importante, como lo es para nosotros, porque queremos salir del pozo en el que llevamos tanto tiempo metidos», aseguraba el técnico del Palmer Palma, Álex Pérez, quien lanza un mensaje de esperanza y pide un voto de confianza en el vestuario. «Mientras tengamos opciones vamos a estar metidos y peleando. No nos queda otra que ir día a día», refería a la hora de hablar de la meta de la salvación, para la que el mes de marzo va a ser determinante. Comenzando esta noche y dándole continuidad el próximo domingo en la pista del HLA Alicante. Otra final más en la lista del Palmer.