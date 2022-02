El Real Madrid derrota al Breogán y se cita con el Lenovo Tenerife en semifinales de Copa

El Real Madrid será el rival del Lenovo Tenerife en la primera semifinal de la Copa del Rey de baloncesto, que se está disputando en el Palacio de los Deportes de Granada, después de derrotar este jueves con mucho trabajo por 73-67 al Río Breogán. El conjunto gallego, en el torneo por primera vez desde 1990, no le ha puesto las cosas fáciles a los madridistas que pese a ir dominando desde el salto inicial y mandar por encima de los diez puntos, se han topado con la resistencia de su rival, que ha entrado con opciones en el cuarto final y que no ha hincado la rodilla hasta el último minuto.

El Real Madrid cumplió este jueves con el guión previsto clasificándose para las semifinales de la Copa del Rey de Granada tras vencer, en una dura batalla, la resistencia de un bravo Río Breogán que peleó a fondo, se impuso en tres cuartos y le llevó al límite, pero que echó en falta los puntos de sus dos estrellas, Dzanan Musa y Bell-Haynes, bien defendidos de principio a fin por un equipo blanco al que ya espera el Lenovo Tenerife (73-67). El francés Guerschon Yabusele, con 17 puntos y 4/5 en triples y los dobles dígitos de Walter Tavares (11 y 11 rebotes) y Thomas Heurtel (12 y 10 asistencias) permitieron a los jugadores de Pablo vencer la resistencia de una de las revelaciones de la Liga, que dejó una gran imagen en su regreso al torneo del KO.





Yabusele se estrenó en Copa con los cinco primeros puntos de su equipo, mientras que Musa, otra de las sensaciones de la Liga, inauguraba el marcador gallego con un triple en su primera acción tras deshacerse del pegajoso marcaje de Alberto Abalde. Desde el primer minuto saltaban chispas entre ambos y la consigna de Pablo Laso estaba clara: frenar al bosnio como fuera. El Real Madrid dominaba sin excesivos agobios a un oponente voluntarioso pero que parecía acusar los nervios de su estreno en su segunda participación copera y tras 32 años de espera. Acumulaba errores en el tiro y sufría ante el potencial del líder de la Liga, bien dirigido por otro francés, Thomas Heurtel.

El segundo triple de Yabusele encendió las primeras alarmas en un Breogán que se vio 13 abajo a las primeras de cambio y que solo llevaba tres puntos en seis minutos, toda una temeridad ante el rey de Copas. El ritmo anotador de unos y otros era muy diferente y el Real Madrid parecía lanzado a por el triunfo desde el principio, con todos sus hombres aportando en ataque. Hanga tomó el relevo de Abalde y se pegó a Musa, que sufría para recibir balones y encontrar tiros cómodos, mientras en la otra zona Yabusele -gran protagonista del primer acto con once puntos- seguía a lo suyo y golpeaba la ilusión gallega con su tercer triple, al que imitó en la siguiente jugada Sergio Llull para subir al marcador el 27-16 con el que terminó un primer cuarto de claro color blanco.

Como el perímetro le seguía funcionando, el Real Madrid mantenía un gran ritmo anotador. Los jugadores que entrena el croata Veljko Mrsic no se rendían y exprimían cada ataque para evitar males mayores, pero en defensa no podían contener el potencial de un adversario con ganas de Copa para dejar atrás su mala racha de juego y resultados. Tras tres minutos de respiro, Musa volvió a la pista cuando su equipo perdía por diez puntos pero, la estrella del equipo lucense no lograba despegarse de sus defensores, que lo paraban a base de faltas, ayudas y tapones y conseguían desesperarle una y otra vez.

Con el paso de los minutos, los ataques de unos y otros se fueron atascando, por lo que las ventajas del Real Madrid se mantuvieron en torno a la decena de puntos hasta llegar al descanso con un 41-31 que mantenía con vida a un Breogan que supo suplir a base de lucha la escasa aportación de Musa.

El acierto de Yabusele (14 puntos), los rebotes de Tavares (7), las asistencias de Heurtel (8) y las defensas de Hanga y Abalde decantaron la primera parte a favor de los de Pablo Laso, aunque el Breogan, que se llevó el segundo acto, seguía con opciones a la espera del despertar de sus dos estrellas, que solo sumaban ocho puntos tras veinte minutos de brega.

El intercambio de golpes siguió tras el paso por vestuarios. Yabusele seguía a lo suyo y sumaba su cuarto triple y Abalde acertaba con su segundo mientras que en la otra canasta el pívot esloveno Rahid Mahalbasic aportaba puntos y rebotes y, tras muchos minutos, Musa lograba liberarse de su marca y acertar desde el arco para bajar a nueve la desventaja. Con el paso de los minutos, las esperanzas gallegas se fueron evaporando. No encontraban el camino al aro y veían como la brecha aumentaba a ritmo preocupante y por primera vez alcanzaba los quince puntos tras una entrada a canasta de Sergio Llull (56-41, min 18). Sin embargo, un arreón final en ese cuarto, con un parcial a favor de 1-9, permitió al Río Breogán llegar con vida a los últimos diez minutos (57-50, min 30).

El sueño gallego ganó enteros con su gran inicio del capítulo definitivo. Jordan Sakho dejó el colchón en cinco puntos nada más empezar el acto y Lukovic lo bajó a solo dos desde el perímetro con ocho minutos por delante. El Real Madrid andaba atascado y acumulaba cuatro minutos y medio sin ninguna canasta en juego hasta que William-Goss, inédito hasta entonces, dio aire a los suyos con un triple en el último segundo de la posesión. A falta de acierto, los blancos apretaron en defensa hasta el límite, lo que les mantuvo arriba, pero los minutos seguían pasando y no lograban despegarse, lo que obligó a Pablo Laso a parar el partido para preparar la ofensiva definitiva (62-60, min 36). Al final, la experiencia del equipo madrileño en este tipo de torneos le permitió sellar un triunfo más peleado de lo previsto. En semifinales ya le espera el sábado el Lenovo Tenerife mientras que el Río Breogán regresa a Lugo con la cabeza muy alta tras haber plantado cara a un rival al que llevó al límite.

Ficha técnica:

73 - Real Madrid (27+14+16+16): Heurtel (12), Abalde (11), Causeur (6), Yabusele (17) y Tavares (11) -cinco inicial-, Williams-Goss (3), Hanga (5), Poirier (2), Llull (2) yThompkins (-).

67 - Río Breogán (16+15+19+17): Bell Haynes (7), Musa (13), Lukovic (12), Sergi Quintela (2), Jankovic (-) y Mahalbasic (16), -quinteto titular- Kacinas (-), Kalinoski (5), Sakho (8, , Erik Quintela (-), Iván Cruz (3).

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Carlos Peruga y Jordi Aliaga. Eliminaron a Alberto Abalde por faltas.

Incidencias: Segunda eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto de Granada, disputada en el Palacio Municipal de Deportes ante 6.319 espectadores, el 75 por ciento del aforo permitido.