Alberto Corbacho, la despedida de un 'killer'

El baloncesto balear despide a uno de sus jugadores más carismáticos a lo largo de los últimos años. Como informó Ultima Hora semanas atrás, la salida de Alberto Corbacho de la Cruz (Palma, 1984) del Hestia Menorca iba camino de ser la antesala de una retirada que el propio deportista ha confirmado a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales. A sus 37 años, y tras una extensa trayectoria en todas las categorías y competiciones del baloncesto español, el 'killer' formado en la inagotable cantera de Sant Josep Obrer cierra una etapa para enmarcar.

Tirador de referencia, sus últimas exhibiciones las dio en el Pabellón Menorca y en la LEB Plata. Recién iniciada esta temporada, rescindió su contrato con el club isleño y, después de días de reflexión, ha hecho pública una decisión esperada. En una emotiva carta, Corbacho, el pequeño de una saga ligada históricamente al deporte de la canasta, agradece el cariño recibido estos años y todo lo que el baloncesto le ha brindado a nivel personal y profesional, llegando incluso a ser internacional absoluto en agosto 2013, en la preparación del Eurobasket y en un amistoso ante Polonia en Castellón en el que dispuso de unos segundos inolvidables.

Rudy Fernández, Sergio Llull y Alberto Corbacho, con la selección absoluta. Foto: A. Nevado

"Querida pelotita de basket, llegaste a mi lado cuando apenas sabía caminar. Fuiste mi primer juguete y desde entonces te convertiste en mi cómplice de aventuras. Mi pasión por ti llegó a ser mi forma de vivir. Por el camino, me has dado y demostrado mucho. A tu lado he crecido, he mejorado y también he cometido errores, pero siempre he intentado ser mejor jugador y, sobre todo, una buena persona", refiere Alberto Corbacho en su misiva, publicada en redes sociales.

Alberto, tras firmar por Unicaja. Foto: Jaume Morey

"Juntos hemos tenido la fortuna de poder viajar a muchos lugares del mundo y conocer a gente maravillosa con la que compartimos la misma pasión por el baloncesto. A toda ella, gracias por su incondicional cariño a nuestro querido deporte", prosigue el alero palmesano. "A lo clubes, staffs, directivos, empleados y compañeros de todos los equipos en los que pelotoita y yo hemos podido disfrutar del baloncesto, gracias por la confianza, las oportunidades y las enseñanzas. Y, cómo no, a todas sus respectivas aficiones, gracias por su apoyo constante y fidelidad por vuestro equipo. Pelotita, ¡nunca dejes de rodar!", añade Corbacho, ex jugador de Sant Josep, Bàsquet Muro, Unicaja, Ciudad de Huelva, CAI Zaragoza, Hospitalet, Breogán, Obradoiro, Baskonia, Gipuzkoa o Hestia Menorca.

Corbacho, con el premio a Mejor Triplista de la ACB. Foto: ACB Media

Y señala especialmente a los suyos en su adiós al baloncesto profesional: "A mi familia, mamá, Marco, Miki, que siempre habéis estado ahí, no sé cómo agradeceros todo vuestro soporte incondicional tanto en los buenos momentos como en los malos. Gracias de corazón. Os quiero", dice. De la misma manera que a su pareja, "mi compañera de viaje de estos últimos años, gracias por estar siempre a mi lado. Quérote muito", enfatiza Alberto Corbacho, miembro de una generación brillante del deporte de la canasta en Mallorca, de la que destacan nombres como él, Rudy Fernández o Pedro Llompart.

Alberto Corbacho, durante su etapa en el Obradoiro.

"Pelotita, después de más de 1.310 triples sonando 'choof', siento que ha llegado la hora de despedirnos, de separar nuestros camino después de tantos años compartidos. Yo aquí me paro, pero tú nunca dejes de rodar. Muchas gracias, pelotita. Muchas gracias, baloncesto", finaliza la sentida carta pública del deportista mallorquín, uno de los mejores triplistas nacionales que ha tenido la Liga ACB en su historia y uno de los emblemas de la edad de oro del baloncesto balear en la máxima categoría.

Junto a Álex Abrines en la presentación de la ACB 2014-15. Foto: Tolo Jaume

Y es que Alberto Corbacho acumula 226 partidos en la ACB -Obradoiro, Baskonia y Gipuzkoa-, con un promedio de 19:38 minutos, 9'2 puntos (37'5% de acierto en triples y 93'7% en tiros libres), 1'4 rebotes y 0'9 asistencias. Artífice de la mejor etapa del Obradoiro, con sus ascensos a la ACB, títulos de Copa Príncipe y consolidación en la élite, en el club de Santiago marcó una época el exterior isleño (coincidió con Miky Stobart), elegido mejor triplista de la ACB en las temporadas 2013-14 y 2014-15. De ahí dio el salto al Baskonia, con el que pudo debutar en la Euroliga, disputando incluso la Final Four de la campaña 2015-16, en la que el Lokomotiv Kuban eliminó a los vitorianos en semifinales.

Corbacho y Joan Sastre, en un acto de la ACB. Foto: Tolo Jaume

Con Alberto Corbacho, a sus 37 años recién cumplidos, se marcha uno de los grandes jugadores que ha situado a Baleares en el mapa baloncestístico nacional, granjeándose el respeto y admiración de compañeros y aficionados por su carisma y sus cualidades como tirador, una faceta que le llevó a alcanzar cotas de altura en el deporte que ha sido su vida, en la que cierra una etapa para iniciar una nueva que, quién sabe, tendrá todavía alguna vinculación con su querida 'pelotita'.