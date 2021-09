La Liga Endesa ha presentado este martes su nueva temporada 2021-22 celebrando la vuelta del público a las canchas ya desde la primera jornada y la recuperación de ese «alma de la competición» en este curso que vuelve a reducir la nómina de participantes a 18 clubes y con el Barça defendiendo su trono.

La sede de Endesa en Madrid volvió a acoger la ya tradicional presentación de la temporada, dentro de esta undécima temporada de colaboración entre la empresa energética y la liga más importante del baloncesto español, una colaboración que está asegurada al menos hasta el final de la 2023-24.

El presidente de la ACB, Antonio Martín, subrayó que «los jugadores son la razón por la que hay tantos espectadores y la razón de seguir». «Este año los refuerzos de los equipos van a hacer que la competición sea muy difícil para los pretendientes al título, pero también para los pretendientes de la zona media y para los de más abajo. Hay mucho talento en la liga», celebró.

Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que «la vuelta del público es una de las noticias más esperadas y más positivas». «Es el alma de la competición y transmite mucho, llega el momento de sentir la energía y la fuerza aparte de ver el baloncesto. Estoy convencido de que esto va a cambiar la competición y celebro que poco a poco avancemos hacia la normalidad», dijo.

En la presentación también hubo tiempo para homenajear a dos 'juniors' de oro que acaban de colgar las botas. «Se hace duro porque ahora no vengo con la ropa del Real Madrid que tantas oportunidades he tenido de vestir», dijo Felipe Reyes, aclarando que este verano no se le ha «pasado el baloncesto por la cabeza ni un momento». «Quería desconectar totalmente y disfrutar de mi familia al cien por cien y lo he conseguido», indicó el jugador que tiene los récords de partidos disputados y reboter capturados en la ACB.

Más reciente está retirada de Carlos Cabezas, que la semana pasada disputó su último encuentro con el Unicaja en un amistoso contra el Real Madrid. «Estoy muy orgulloso de la carrera que he tenido y de haber jugado tanto años en esta competición. Todavía estoy aterrizando después del gran homenaje que me han hecho en Málaga. Estoy disfrutando mucho de estos momentos», reconoció el ya exbase.

Quien sigue en activo es Rafa Martínez (Baxi Manresa), que también subió al escenario, antes de que Augusto Lima (UCAM Murcia) y Victor Benite (San Pablo Burgos) protagonizarán un sorprendente dúo musical, el primero tocando y el segundo acompañando con la guitarra. o de que Adam Hanga debutará como representante del Real Madrid al lado de su antiguo compañeros y nuevo rival Pierre Oriola (Barça), quien se atrevió con una improvisación teatral.

Como representantes de sus respectivos clubes, el acto también contó con la participación de Fran Guerra (Lenovo Tenerife), Tadas Sedekerskis (Baskonia), Vitor Benite (Hereda San Pablo Burgos), Guillem Vives (Joventut), Babatunde Olumuyiwa (MoraBanc Andorra), Darío Brizuela (Unicaja), Augusto Lima (UCAM Murcia), Dino Radoncic (Casademont Zaragoza), Albert Oliver (Monbus Obradoiro), Osas Ehigiator (Urbas Fuenlabrada), Pepe Pozas (Coosur Real Betis), Ángel Delgado (Bilbao Basket) y Sergi Quintela (Río Breogán)

Esta temporada 2021-22 será la undécima de la apuesta conjunta entre la ACB y Endesa, una relación que continuará al menos por otros tres años más, lo que sumará 13 temporadas dando nombre a la Liga Endesa y la Supercopa Endesa, además de la Minicopa Endesa y el patrocinio de de la Copa del Rey.