Rudy Fernández luce en Pollença su ilusión por vivir sus quintos Juegos

Un pequeño paréntesis en la concentración de la selección española de baloncesto ha permitido a Rudy Fernández desplazarse hasta Mallorca para visitar su campus en Pollença, donde valoró las sensaciones que transmite el grupo de Sergio Scariolo en plena cuenta atrás hacia Tokio 2020. El internacional se mostró «muy contento y con mucha ilusión» por el hecho de afrontar sus quintos Juegos, lo que le igualará con el tirador Joan Seguí como el deportista mallorquín con más participaciones, y destacó que la intención de España es «estar en el cajón» sin perder de vista la necesidad de «tener los pies en el suelo» ante un camino que aventura «muy largo».

«Poder optar a medalla sería algo increíble. Llevamos tres años consiguiéndola y ojalá que sea una más, pero también somos conscientes de que todas las selecciones están a un gran nivel. Nosotros venimos de ser campeones del mundo y la intención es estar en el cajón», adelantó el capitán de la selección, que hizo estas declaraciones en un acto en el que se reunió con productores locales para conocer más la iniciativa És balear, és bo y del compromiso con la alimentación saludable de Lidl, que es uno de los patrocinadores de su campus.

Prudencia

Cuatro victorias en cuatro partidos de preparación han alimentando las expectativas que rodean a la selección justo antes de poner rumbo a Las Vegas para afrontar un examen de nivel ante Estados Unidos. Rudy Fernández celebra las prestaciones exhibidas en los primeros ensayos, aunque relativizó los resultados. «La preparación es para ver cómo estas físicamente y cómo está el equipo y gracias a Dios se encuentra bien. Hemos tenido la mala suerte de Juancho (Hernángomez), pero el equipo está conjuntado y viene de tener buenas sensaciones. Ganar en París a una gran selección como Francia da confianza, pero sabemos que el camino es muy largo y hay que tener los pies en el suelo, seguir mejorando y centrarnos en nuestro trabajo», argumentó.

Con Sergio Scariolo al frente de las operaciones y Rudy Fernández ejerciendo el rol de capitán, España puede presumir de un sentimiento de pertenencia y de familia que se ha erigido en una de las claves de su éxito. «Siempre hemos dichos que somos un grupo de amigos que tiene la oportunidad de juntarse en verano en la selección. Siempre es un orgullo representar a tu país y si además le añadimos que es en unos Juegos pues imaginad... Creo que la unión del grupo nos ha llevado al nivel de conseguir medallas y títulos, porque somos una familia y en todo momento estamos juntos», resaltó Rudy Fernández, que disputó sus primeros Juegos en Atenas 2004 y puede presumir de tres medallas olímpicas (las platas conseguidas en Pekín 2008 y Londres 2012 y el bronce conquistado en Río 2016).

Futuro

El gran referente del combinado nacional es Pau Gasol, que con 41 años establecerá un hito de longevidad en Tokio 2020. Rudy, con 36, destacó que el catalán es un jugador «especial» y optó por la prudencia a la hora de razonar si él se ve compitiendo en París 2024. «Voy día a día y depende de como me vea tomaré una decisión, pero no me planteo nada a largo plazo porque no sería yo. Cuando no me vea bien daré un paso atrás, pero ahora mismo me siento bien y le espalda me responde», apuntó el mallorquín, que se pronunció en la misma línea al ser cuestionado por su relación contractual con el Real Madrid que expira al final de la temporada 2021-22. «Estoy teniendo una carrera increíble que no me imaginaba cuando empecé en el Sant Josep y seguiré mientras me sienta bien», incidió.

Rudy valoró el hecho de compartir vestuarios con otros dos jugadores de las Islas como Álex Abrines y Sergio Llull. «Se está viendo que salen jugadores de talento, también Joan Sastre está en la dinámica de la selección. La cantera está a un gran nivel y hay que seguir así», concluyó.