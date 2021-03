El Palmer Palma logra un espectacular triunfo ante el líder

Tau Castelló 83-101 Palmer Alma Mediterránea Palma

El Palmer Alma Mediterránea Palma se ha asegurado este miércoles depender de si mismo en la última jornada de la primera fase tras imponerse por 83-101 al Tau Castelló, líder del grupo B de la LEB Oro y uno de los equipos más complicados de la categoría. El conjunto mallorquín jugó un gran baloncesto y supo mantenerse firme incluso cuando el equipo de Toni Ten aumentó las revoluciones y buscó una remontada que no llegó debido a la férrea defensa de los de Pau Tomàs y Álex Pérez.

Arrancaba el partido con un Palmer Alma Mediterránea Palma muy concentrado en la pista del líder y Ronnie Harrell Jr. anotaba los primeros puntos de la tarde para el equipo mallorquín pero Adala Moto, desde el triple, anotaba para poner por delante a los de Toni Ten. En esos primeros compases de partido asumía protagonismo un Ronnie Harrell que comandaba el ataque mallorquín pero el mayor acierto de los locales ponía un 10-4 en el marcador que hacía que los de Pau Tomàs y Álex Pérez diesen un paso al frente con un Ronnie Harrell que anotaba cinco puntos consecutivos para poner el partido con empate a diez. Sabaté anotaba para adelantar a los de Toni Ten pero un triple de Kullamäe situaba el 12-13 en el marcador. Los jugadores palmesanos se encontraban cómodos en la pista del líder y Ronnie Harrell Jr anotaba de nuevo para situar el marcador en 12-15 obligando a Toni Ten a parar el partido.

Tras el tiempo muerto, Jacobo Díaz anotaba un triple y situaba el marcador en 12-18 pero Edu Durán anotaba también desde la línea de tres para poner el 15-18 en el partido. Los de Álex Pérez y Pau Tomàs no perdían la concentración ni en ataque ni en defensa y Pol Figueras anotaba situando el duelo en 15-20 a dos minutos y medio para el final del cuarto. Una canasta de Kai Edwards a la que respondía Jacobo Díaz y una gran canasta de Pol Figueras tras una no menos gran asistencia de Karamo Jawara situaban el duelo en 17-24. Al final del primer cuarto se llegaba con 19-26 y con el Palmer Alma Mediterránea Palma sobreponiéndose a las ausencias de Milan Suskavcevic y de Justin Raffington, que no pudo participar finalmente en el choque, a base de las armas de las que ha hecho gala durante la temporada, es decir, sacrificio y entrega durante todos los minutos de partido.

La gran imagen ofrecida en la cancha del líder del grupo B se iba a seguir viendo en un segundo cuarto que arrancaba con dos puntos más para Karamo Jawara que situaban el marcador en 19-28 para los palmesanos. Un triple fallado de Edu Durán propiciaba el rebote defensivo de Pol Figueras que iniciaba el contraataque siendo frenado en falta por Roma Bas que cometía una falta antideportiva que el propio Pol Figueras aprovechaba para anotar desde el tiro libre situando el marcador en 19-30. Kullamäe ampliaba la distancia en el marcador pero Pavelka anotaba para situar el marcador en 21-32. Los mallorquines seguían muy metidos en el partido y Pol Figueras desde el tiro libre ponía el 21-34 en el electrónico del Ciutat de Castelló y en la siguiente jugada Edu Durán anotaba un tiro libre para situar el marcador en 22-34.

Un triple de Juanjo García ponía el marcador en 25-34 pero el triple era contestado de inmediato por otro tiro de tres de Alejandro Rivas que ponía el duelo en 25-37. Ronnie Harrell Jr. desde el tiro libre situaba el duelo en 25-39 ante un Tau Castelló y Ronnie Harrell anotaba para situar el duelo en 27-41. Pavelka ponía el duelo en 29-41 pero Jacobo Díaz desde el triple situaba el marcador en un 29-44 que dejaba más que claro el intenso trabajo realizado por los mallorquines ante el Tau Castelló. Alejandro Rivas desde el tiro libre anotaba para situar el duelo en 29-46. El buen momento mallorquín se reflajaba en el 33-48 con el que se entraba en los dos últimos minutos del segundo cuarto llegándose al descanso con un más que favorable 38-54 en el marcador.

El tercer cuarto lo arrancaba anotando Kristian Kullamäe para situar el marcador en 38-56 aunque Adala Moto recortaba distancias (40-56) pero Ronnie Harrell desde el tiro libre ponía el duelo en 40-58 y una nueva canasta de Jacobo Díaz situaba el marcador en 40-60 y Jacobo Díaz lograba anotar de nuevo situando el marcador en un +22 para los palmesanos (40-62) obligando a parar de nuevo el partido a Toni Ten a seis minutos para el final del parcial. El líder Tau sacó la casta y aprovechó también el cansancio de los mallorquines por el esfuerzo realizado para ir recortando distancias ante un Palma que lo intentaba pero no veía con tanta claridad el aro como en los anteriores cuartos llegando a situarse el duelo en 54-65 a cuatro minutos para el final obligando al banquillo local a pedir el tiempo muerto. Los mallorquines se mantenían vivos a pesar del arreón local que situaba el duelo en 62-68 a dos minutos para el último cuarto y dos tiros libres de Dukan situaban el partido en 64-68 pero Pol Figueras y Jacobo Díaz anotaban para cerrar el cuarto con 64-73 en el marcador.

Los mallorquines luchaban para sobreponerse al cansancio por el esfuerzo realizado en anteriores cuartos y entraba en el último parcial viendo como Dukan anotaba desde el tiro libre tras una falta de Alejandro Rivas (66-73). Un mate de Pavelka situaba el duelo en 68-73 pero un triple de Sean Mcdonell situaba el marcador en 68-76. Dos puntos de Sabaté y otros dos de Alvarado acercaban al Tau en el marcador (72-76) pero cuando más lo necesitaban los palmesanos aparecían Ronnie Harrell y Jacobo Díaz para comandar a los suyos y poner el marcador en 72-83 obligando de nuevo a parar el partido a Toni Ten.

El equipo de Pau Tomàs y Álex Pérez volvía a cogerle el pulso al partido y lograba irse de nuevo en el marcador con una canasta de Jacobo Díaz y un triple de Pol Figueras para poner el duelo 72-88. Juanjo García cometía una falta antideportiva sobre Sean Mcdonnell y el californiano anotaba los dos tiros libres para situar el marcador en 72-90 y un triple de Jacobo Díaz ponía el duelo en 72-93 a tres minutos y medio para el final Pavelka primero y Juanjo García luego anotaban y situaban el marcador en 76-93 parándose posteriormente unos instantes el partido por un problema en el reloj de l partido Pavelka anotaba uno de sus dos tiros libres. El Palmer Alma Mediterránea Palma cerraba el partido y sumaba la décima victoria venciendo en casa del líder 83-101. La victoria permite a los palmesanos viajar a Murcia para jugar el último partido de la primera fase con opciones de certificar su pase a la fase de ascenso y conseguir así la permanencia en la LEB Oro.

Ronnie Harrell Jr. anotó 26 puntos capturando 14 rebotes y logrando un 30 de valoración para ser el jugador más destacado de un Palmer Alma Mediterránea Palma en el que todo el equipo jugó a un altísimo nivel con Pol Figueras anotando 16 puntos y repartiendo 8 asistencias, Jacobo Díaz aportando 25 puntos en la victoria de los palmesanos y Kullamäe anotando 14 puntos y capturando ocho rebotes

TAU CASTELLÓ: Adala Moto (5), Juanjo García (11), Joel Sabaté (6), Óscar Alvarado (4), Tomas Pavelka (16). También jugaron Carlos García (0), Edu Durán (19), Roma Bas (6), Joan Faner (2), Le Berre (3), Duje Dukan (9), Kai Edwards (2).

PALMER ALMA MEDITERRÁNEA PALMA: Pol Figueras (16), Alejandro Rivas (5), Ronnie Harrell Jr (26), Jacobo Díaz (25), Kristian Kullamäe (14). También jugaron Diego Rivas (2), Karamo Jawara (6), Sergi Huguet (2), Sean Mcdonnell (5).

PARCIALES: 19-26, 19-28, 26-19, 19-28.

ÁRBITROS: Mas Cagide, Langa de Martín y González Banderas. Eliminados por faltas personales Alejandro Rivas y Sean Mcdonnell.

Incidencias: Partido disputado en el Pavelló Ciutat de Castelló ante 150 espectadores.