Los 500 partidos en competiciones FEB del Bahía San Agustín

No pudo celebrarse de la mejor manera posible, pero el registro queda para los anales del baloncesto balear. El partido que el pasado viernes disputó en la pista del HLA Alicante (96-89) fue el que hace medio millar en la colección de apariciones sobre el parqué del primer equipo del Bahía San Agustín, bajo sus diferentes denominaciones, en las diferentes competiciones tuteladas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Quinientos partidos a caballo entre la Liga EBA, la LEB Plata y, desde hace siete ejercicios, en la LEB Oro y como máximo exponente a escala balear del deporte de la canasta. Si hace una semana era el choque número 200 en la segunda competición estatal, en Alicante tocó celebrar deportivamente y para la estadística, aunque no con la que hubiera sido la primera victoria del curso 2020/21, otro hito dentro de la entidad que preside Guillem Boscana, que además de esos 201 encuentros en LEB Oro, acumula otros 63 en LEB Plata y hasta un total de 236 en sus diferentes incursiones en la Liga EBA, en la que los duros inicios con Pep Miquel Arbúcies y el siempre recordado Joan Barceló, pasando por breves periodos con Tony Forteza, Manolo García, Mateu Bordoy, Diego Tobalina -actual entrenador del equipo EBA- o As García, dieron paso a la etapa más longeva de un técnico en el banquillo del Toni Servera.

El paso de los años llevó a la consolidación de aquel Mesón Can Pedro de los inicios. Con Maties Cerdà en el banquillo, el equipo dio forma a una generación que se acostumbró a pelear en las fases de ascenso, e incluso lograr el recordado salto a la LEB Oro en la temporada 2012-13, en Málaga y frente al Clínicas Rincón en una excitante serie final que se decidió en el quinto y definitivo encuentro. Finalmente no se pudo consumar el ascenso esa campaña, pero aquel equipo plagado de mallorquines dejó huella y marcó una etapa que acabó sentando los cimientos del posterior salto a la LEB Oro y la consecución de logros de altura como fue la disputa de la Final Four por una plaza en la Liga ACB, ya en la temporada 2018/19.

Tras la larga y exitosa etapa de Maties Cerdà al frente del primer equipo masculino del Bahía San Agustín, llegaron Ángel Cepeda (que dirigó al equipo en su primera incursión en la LEB Oro, en la campaña 2014/15), Xavi Sastre, Félix Alonso y, en el presente, un hombre de la casa como es Pau Tomàs y Álex Pérez.

Muchas han sido las denominaciones que ha tenido un equipo con medio millar de partidos oficiales a sus espaldas. La actual de Palmer Alma Mediterránea Palma deja atrás las de B the travel Brand, Iberostar, Iberojet, Palma Air Europa, Palma Playa Park, Platja de Palma, Palma Basket, Mesón Can Pedro...

La lista de jugadores es interminable, aunque marcaron época los héroes de Los Guindos: Pampín, Berto García, Matemalas, Llorenç Llompart, Toni Cañellas, Biel Torres, Miki Corbacho y compañía.

El balance total tras 500 partidos entre LEB Oro, Plata y EBA es de 280 victorias y 220 derrotas. En Oro, se resume en 105-96, por los 39-24 de LEB Plata y los 136-100 de EBA.

A ellos habría que añadir más de 200 partidos del filial de EBA (2015-20) y el conjunto de Liga Femenina 2 (2013-17).