El Palmer Alma Mediterránea Palma cae en casa del ZTE Real Canoe

ZTE Real Canoe 91-83 Palmer Alma Mediterránea Palma

El Palmer Alma Mediterránea Palma encajaba este viernes en Madrid el primer revés de la temporada. La escuadra que dirigen Álex Pérez y Pau Tomàs, obligada a ir a remolque tras un pésimo segundo cuarto, lograba neutralizar después una desventaja de quince puntos hasta situarse a cinco a pocos minutos para el final. Sin embargo, el mayor acierto del Canoe acabó decantando la balanza del lado de los de José Rey, que se estrenaban con una victoria sobre la pista del pabellón Pez Volador (91-83).

El encuentro había comenzado a torcerse de manera grave antes del descanso para los mallorquines, que venían de mandar en el primer parcial. En esa fase, el Palma sufría con el acierto exterior de Ander Martínez y, sobre todo, de un entonado Kevin Bercy que firmaba unos procentajes de tiros casi perfectos. El quinteto balear no podía frenar el avance anotador de los madrileños y se arrugaba frente a la superioridad de los locales, que al descanso gobernaban con mano de hierro (50-35).

El Palmer Palma mejoraba tras el paso por los vestuarios de la mano de Kristian Kullamäe primero y después gracias a los buenos minutos en pista de Sergi Huguet y de Sean Mcdonnell. No obstante, el equipo no completaba su reacción en el último cuarto del encuentro y acababa doblando la rodilla pese a no perderle la cara al partido.

ZTE REAL CANOE: Eleraky (7), Guille Ruiz (12), Miguel González (4), Alberto Martín (7), Kevin Bercy (21). También jugaron Dani de la Rua (8), Toolson (7), Chema Gil (3), Ander Martínez (15), Randy White (0),, Daniel Clark (7)

PALMER ALMA MEDITERRÁNEA PALMA: Karamo Jawara (6), Glen Yang (0), Sean Mcdonnell (22), Jacobo Díaz (9), Kristian Kullamäe (27). También jugaron Milan Suskavcevic (0), Diego Rivas (0), Pol Figueras (6), Sergi Huguet (5), Alejandro Rivas (8).

PARCIALES: 16-21, 34-14, 24-29, 17-19.

ÁRBITROS: Enrique Miguel López Herrada, Mikel Cañigueral Novella y Javier Ávila Zurita. Eliminados por cinco faltas Kevin Bercy y Kristian Kullamäe.

PABELLÓN: Pez Volador, Madrid. Sin público.