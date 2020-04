Alba Torrens: «Me emociona pensar que estamos empatizando más»

Tras un largo viaje desde Ekaterimburgo, Alba Torrens regresó a su Binissalem natal para estar cerca de los suyos ante un largo confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus del que, como es habitual en la baloncestista isleña, extrae una versión reflexiva.

—¿Cómo es su rutina diaria?

—Las mañanas las dedico a entrenar para mantener la forma. Las tardes a leer, escribir, mirar alguna película, escuchar música o algún podcast. Durante el día también dedico tiempo a conectar con mi familia y amigos, y conectar en redes sociales.

—¿Cómo es su entrenamiento?

—Mi entrenamiento estos días se centra en unas rutinas de fuerza adaptadas a las opciones que tengo, con gomas por ejemplo, tanto de tren superior y tren inferior. Una parte de cardio. Y también, un trabajo de estiramientos y core.

—¿A qué hora se quita el pijama?

—No tengo horario fijo, sobre las ocho.

—¿Qué es lo que no puede faltar en su nevera?

—Aguacates.

—¿Cómo hace la compra?

—Una o dos veces por semana.

—¿A qué le dedica más horas?

—Entrenar, leer y conectar con mi familia y amistades.

—¿Qué videojuegos le entretienen?

—No tengo videojuegos.

—¿Con qué compañero/a cree que podría pasar mejor la cuarentena?

—Con amistades cercanas podría compartir este momento.

—¿Qué compañero/a cree que lo puede llevar peor?

—Pienso que, al final, cada uno encuentra la manera de adaptarse y vivir este difícil momento. Seguramente todos, de manera diferente.

—¿Ha mejorado con los fogones?

—La verdad es que no he mejorado mucho, cocino de manera bastante simple. Siguiendo una dieta marcada. Me encantaría tener alguna especialidad, pero no sé si cuenta alguna crema de verduras...

—¿Ha visto muchas series?

—Estoy viendo ‘The Last Dance’, sobre Michael Jordan.

—¿Qué película que ha visto estos días aconsejaría?

—’Una historia verdadera’, de David Lynch.

—¿Un libro?

—En estos momentos estoy leyendo ‘La lucha contra el demonio’, de Stefan Zweig.

—¿Ha estado mirando fotos antiguas? ¿Cuál o cuáles le han traído los mejores recuerdos?

—Siempre me hace ilusión ver alguna foto de cuando era niña.

—¿Tiene mascota? ¿Cuántas veces la saca a pasear?

—No, no tengo.

—¿Qué es lo que peor lleva?

—Ver el sufrimiento de muchas personas en esta situación que estamos viviendo.

—¿Qué ha notado que echa más en falta al no poder salir de casa?

—El contacto con otras personas.

—¿Qué es lo primero que hará cuando acabe el confinamiento?

—Ver a mi familia y mis amigos.

—Del 1 al 10, ¿cómo está su estado de ánimo?

—Es una situación dura, pero hay que seguir adelante e intento estar optimista.

—¿Qué sacará de positivo de toda esta situación?

—Lo primero decir que ojalá que esta situación no hubiese llegado nunca. Pienso que de todas las situaciones siempre podemos crecer y aprender, si uno quiere. De esta situación saco muchos momentos de reflexión.

—¿Le ha emocionado algo?

—Sí, muchas emociones. Por ejemplo, me emociona pensar que estamos empatizando más.

—¿Qué perspectivas tiene sobre el regreso al trabajo y la competición?

—No sé cuándo se puede o se debe regresar pero la prioridad en estos momentos es la salud, la salud de todas las personas.

—¿Cómo cree que debería terminar la temporada?

—En mi caso, cancelaron la liga rusa. Y la clasificación de la liga regular ha sido la definitiva.

—¿Qué considera que sería lo más justo si se da por cancela la campaña?

—Cada escenario es diferente, cada deporte o competición es diferente y creo que se tendrá que hacer una valoración de cada caso en concreto para tomar una decisión.