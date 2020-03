Rudy Gobert, de la NBA, ¿el contagiado más irresponsable del mundo?

Muy comentado ha sido en las últimas horas el parón decretado en la NBA por la afectación del coronavirus en algunos de los jugadores. El caso más estrambótico, probablemente, es el del francés Rudy Gobert, quien un día jugó con los periodistas en la sala de prensa toqueteando los micrófonos en contra de las directrices mandadas por la organización, y al día siguiente era diagnosticado con COVID-19.

El de Utah Jazz ha pasado a aislamiento, desde donde ha pedido perdón, especialmente a las personas presentes en la conferencia de prensa, y a las que potencialmente puso en peligro por su comportamiento inapropiado. Al parecer no recibirá sanción oficial por estos hechos.

En la rueda de prensa previa, Rudy Gobert se cachondeaba de las medidas adoptadas por la NBA contra el coronavirus tocando todos los micros. Horas después, ha dado positivo pic.twitter.com/AO3Q2KqYaQ ? More Than A Game (@Pasion_Basket1) March 12, 2020

Por su parte, el comisionado de la NBA, Adam Silver, ha avanzado que la suspensión total de partidos en la liga estadounidense se va a prolongar «por lo menos durante 30 días», ya que la pandemia decretada por el coronavirus «es virtualmente imposible de contener», dejando la puerta abierta a la posibilidad que la competición se retome en abril.

«El coronavirus ha sido declarado una pandemia y es virtualmente imposible de contener. La NBA no es inmune y también se va a expandir en nuestra comunidad. Hasta ayer, los expertos no tenían en claro si los pabellones debían estar vacíos por salud pública. Había un consenso de que personas de más 70 años o con su sistema inmunológico comprometido no debían acudir, pero era un tema abierto», narró Silver en declaraciones a la cadena TNT.