Erik Quintela: «Los que debemos arreglar esto somos nosotros»

Es un valor seguro, un referente dentro de la irregularidad que define a un B the travel brand Mallorca Palma que busca su lugar y reencontrarse con su versión más fiable en el duro y ahora más largo camino hacia la ACB. Erik Quintela (Lugo, 1991) es el corazón en la dirección del equipo de Félix Alonso y habla claro sobre el difícil momento que atraviesa un vestuario y un proyecto diseñados para ganar.

-¿Cómo las ha encajado, cómo está el grupo tras estas tres trascendentales derrotas? -Muy dolidos. Sabíamos que era vital si queríamos mantener las opciones. Ahora, nos olvidamos un poco en el ascenso directo para centrarnos en mejorar nuestro juego y pelear más adelante en el playoff. Lo vemos distinto, sabemos que tenemos que trabajar para mejorar. Y con esa mejora en el juego del equipo, ganar en las próximas jornadas. Sabemos que el baloncesto que hacemos no da para ganar partidos complejos, jugamos con miedo. Queremos ganar, pero tenemos ansiedad. Una victoria lo cambiará todo...

-¿Tal vez la exigencia les ha vuelto a pasar factura, como sucedió durante el pasado curso? -La situación es distinta, pero hay similitudes. El juego no es el que deseamos y estamos en un punto que tenemos dos opciones: o dejarnos llevar y que esta temporada sea una catástrofe; o tomar cartas en el asunto y tratar que cada uno vea qué puede aportar al equipo. Que cada uno sea consciente de en qué faceta puede ayudar.

-¿La presión y la tensión han podido engullir al equipo? -El año pasado se venía de una situación de casi descenso y con un buen grupo. Nos quedamos cerca de subir y hemos mejorado el equipo. Pero nosotros, más que el nuevo Betis, tenemos que ser el nuevo Mallorca. Ser nuestra mejor versión. La mejora individual, al servicio del equipo, es la clave. Hay jugadores que no están a su mejor nivel porque no entienden cómo pueden ayudar al equipo. Y eso deben trasladarlo al colectivo. Lesiones largas como las de Matt (Stainbrook) o Xavi (Rey) no ayudaron. A Matt le estamos intentando incluir en nuestro juego. Ahora estamos en el momento de encontrarnos.

-Ahora, el ascenso ya no pasa por la vía rápida y único camino posible será el más largo. -Matemáticamente tenemos opciones, es cierto. Pero también lo es que, con el juego que desplegamos ahora, es irreal pensar que vamos a ganar los doce partidos que nos quedan. Mejorando nuestro juego y como equipo, ganaremos más partidos, o tendremos más opciones. Pero si mejoramos en el juego y no ascendemos directos, creo que tendremos nuestras opciones en el playoff, pues creo que somos el mejor equipo de la liga, un rival a batir, como a principio de temporada se creía y se decía que iba a ser.

-Uno de los secretos del éxito ha sido siempre la unidad del vestuario. ¿Sigue intacta? -Esto es cosa de Félix (Alonso). Le gusta fichar a buenas personas, que haya buena química y que en los momentos malos estén unidas. Eso lo tenemos, somos un gran grupo humano y eso suma. Muchísimo. Y más en estas circunstancias.

-Cómo explica que el mayor número de derrotas sean en casa? -Hemos perdido en casa varios partidos que nos podían situar ahora mismo arriba. Y ha sido por errores nuestros. Pero la parte positiva es que los tenemos localizados. Fallamos y lo podemos arreglar. Pero ahora mismo hemos perdido, o casi, el tren del ascenso directo. ¿Podemos arreglarlo pensando en el playoff? Claro que sí, y en ello estamos.

-¿Se debe tomar lo que queda de curso regular como una mini liga pensando en el playoff? -Estamos en un momento de inflexión. Hasta aquí hemos hecho esto y toca pasar página. Y más que regularidad en resultados, la necesitamos en el juego. Entonces, llegará la otra. Eso es lo más importante. Lo que nos queda debe ser la mejor preparación posible para encarar lo que vendrá. Lo vimos el pasado año ante el Granada y nos debe servir de referencia.

-¿Qué mensaje se puede trasladar al aficionado en unas semanas tan difíciles como vitales? -Yo soy optimista. Esto no se ha acabado, empezamos de nuevo y será bonito que sean parte de esto. Que lo sientan suyo, que es lo que se busca, que sea un proyecto de toda Mallorca. Al aficionado le animo a que venga a alentarnos.

-¿Afectan las informaciones sobre el club? -Hemos cerrado filas. Sabemos que no están los ánimos bien por ahí fuera. Por mucho que directiva y aficionados quieran ayudarnos, los que debemos arreglar esto somos nosotros. Sabemos que la pelota está en nuestro tejado.