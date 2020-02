El BTTB vive una final en Valladolid

Una gran porción de la primera plaza de la LEB Oro y por lo tanto del ascenso a la ACB se pone hoy en juego en el Polideportivo Pisuerga. El B the travel brand Mallorca desafía al líder, el Carramimbre Valladolid, en un duelo con aroma a final que pondrá a prueba la capacidad de reacción a los isleños tras las magulladuras que les dejaron su tropiezo en Son Moix ante el Alicante.

Todavía queda mucha tela por cortar en la fase regular para que el duelo tenga un carácter definitivo para las aspiraciones del ganador o el perdedor, pero está llamado a marcar en buena medida las posibilidades de ambos contendientes de aspirar a la ansiada plaza que permite dar el salto de categoría sin necesidad de disputar los playoffs.

La victoria le urge más al B the travel brand Mallorca Palma, que está a dos partidos de los pucelanos y prácticamente se quedarían sin posibilidades de aspirar al ático de la tabla si no salen airosos de su visita al Polideportivo Pisuerga, donde los anfitriones son conscientes de que un triunfo supondría alejar a un rival directo y cargarse de moral para el tramo decisivo de la competición.



No le queda otra a los hombres de Félix Alonso que sacar a relucir su mejor versión y mantenerla durante los 40 minutos de juego para intentar asaltar la pista vallisoletano. Cobra especial trascendencia el arranque del encuentro, en el que los isleños tratarán de imponerse para intentar generar dudas en un rival que llega al encuentro tras encadenar dos derrotas consecutivas. El Valladolid perdió su último compromiso liguero en Melilla y se llevó un duro golpe en casa al caer ante el Gipuzkoa en la Copa Princesa.

Paradójicamente el B the travel brand Mallorca Palma se ha mostrado más poderoso fuera de casa que en el Palau d’Esports de Son Moix, donde ha acumulado una serie de tropiezos sorprendentes ante rivales que sobre el papel parecían asequibles. Al margen de la derrota del pasado domingo ante un Alicante al alza, los tropiezos ante rivales como Canoe o Lleida han lastrado la trayectoria del conjunto de Ciutat, que sí fue capaz de superar a domicilio a otro de los grandes de la competición como el Gipuzkoa.

De hecho, la escuadra de Félix Alonso, que cuenta con todos sus hombres a excepción de Xavi Rey, es el mejor visitante de la segunda competición del baloncesto nacional y tratará de convertirse en el primero en asaltar el Polideportivo Pisuerga en el torneo de la regularidad. El factor ambiental se encargará de ponerle el mejor envoltorio a un partido que acapara todas las miradas de la jornada.



La segunda mejor defensa de la liga, la del BTTB, afronta una prueba de fuego ante el tercer mejor ataque del campeonato, el del Carramimbre Valladolid. Las amenazas de los locales surgen desde diferentes posiciones, ya que al caudal anotador del alero Frank Bartley, que lidera el ránking de anotación con un promedio de 17,5 puntos por partido, se suma al poderío interior que aporta Sergio de la Fuente, que destaca tanto a la hora de sumar como a la hora de rebotear. Desde el perímetro también generará peligro Michael Torres, uno de los jugadores con mayor capacidad de acierto en los tiros desde más allá de los 6,75 metros.