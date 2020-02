El BTTB Mallorca Palma busca una victoria clave

Dijo Félix Alonso que esta jornada iba a ser determinante de cara al futuro más inmediato en las plazas de honor de la LEB Oro. No falló en sus predicciones el técnico leonés del B the travel brand Mallorca Palma. No en vano, la derrota del líder Valladolid en Melilla (88-85) eleva exponencialmente el valor de una victoria hoy en Son Moix ante el HLA Alicante. Si los isleños encadenan su quinto triunfo consecutivo y prolongan su imbatibilidad en 2020, se situarán a una victoria de la primera plaza.

En los albores de la visita del BTTB a Pisuerga, donde podría estar en juego el liderato y buena parte de las opciones de título y ascendo directo para la escuadra balear. Con el permiso del Gipuzkoa, los de Ciutat persiguen dar un paso clave en sus aspiraciones ante uno de los mejores ataques de la competición. Ahí deberá entrar en acción la defensa del BTTB, la segunda de referencia en la LEB Oro y una de las grandes armas de Alonso y los suyos.

Con la duda de Tunde Olumuyiwa y con Matt Stainbrook falto de entrenamientos durante la semana, a lo que se une la baja de larga duración de Xavi Rey (tres meses al pasar por quirófano), deberá exprimir al máximo sus recursos en la pintura del BTTB Mallorca Palma para intentar reeditar el triunfo de la primera vuelta, el primero de la temporada para los isleños (74-75). Y tendrá que hacerlo ante un HLA Alicante que cuenta por victorias sus dos últimas salidas (Marín y Canoe) y que pelea por meterse en playoff en la temporada de su regreso a la competición.

El base mallorquín Pedro Llompart es una de las grandes amenazas del cuadro que dirige Pedro Rivero. Pitts y Fall son dos de los máximos anotadores de la LEB Oro, pero es esa mezcla de calidad, experiencia e ilusión la que hace más peligroso a un Alicante (11-8) que desafía a una de las mejores dinámicas de la liga, un BTTB Mallorca Palma (14-5) que no quiere dejar pasar la oportunidad de estrechar el cerco sobre el líder antes de verse las caras en un partido marcado en rojo desde hace tiempo, pero que en función de lo que acontezca hoy en Son Moix, puede ser mucho más importante de lo que refleja la tabla antes del salto inicial de hoy.

Lo especial en lo deportivo del partido de esta tarde en el Palau d’Esports lo será también a la hora de recordar la figura del recientemente fallecido Kobe Bryant. Desde el BTTB Mallorca Palma se han programado diversos actos e iniciativas para brindar un sentido recuerdo a la figura del legendario jugador de Los Ángeles Lakers.

En los círculos del tiro libre se instalarán unos vinilos en su recuerdo. Además, Erik Quintela lucirá el dorsal número 8 en homenaje a la figura del doble campeón olímpico y el equipo calentará con una camiseta de la ‘Black Mamba’. También se guardará un minuto de silencio antes del arranque del duelo, y se pide el apoyo de la afición para brindar una ovación a Kobe Bryant durante el minuto 8 del encuentro.