El equipo profesional de e-Sports de Abrines, Parejo y Morata

El capitán del Valencia CF, Dani Parejo, fue el pasado miércoles el invitado principal del programa ‘La Resistencia’, en Movistar +. El futbolista se sometió al habitual cuestionario sobre sexo y dinero que realiza el presentador, David Broncano, pero también desveló que se ha hecho con la propiedad de un equipo de eSports profesional junto a otros dos deportistas de primer nivel: el delantero internacional del Atlético de Madrid Álvaro Morata y el baloncestista mallorquín del Barça Álex Abrines.

«Soy el Peter Lim de Ramboot Club, un equipo de eSports. Somos tres los jeques: Abrines, Álvaro Morata y yo. Juegan al FIFA, alguno de estrategia... No sé, yo me dedico más a otras cosas. Me dijeron cuánto hay que poner y palante», comentó al respecto Parejo en tono de humor.

La afición de Abrines por los videojuegos es públicamente conocida. De hecho, en Estados Unidos se hizo popular por sus partidas en Fortnite con amigos como Outconsumer.