Félix Alonso pierde a Xavi Rey: «No somos optimistas»

Vuelven a encenderse las alarmas en la enfermería del B the travel brand Mallorca Palma. De nuevo Xavi Rey ha recaído de la lesión sufrida en Marín y, además de ser baja ante el Oviedo este domingo (Son Moix, 18 horas) en el arranque de la segunda vuelta en la LEB Oro, su periodo de recuperación podría extenderse por espacio de semanas o meses.

Rey sufre una rotura parcial del tendón del peroné y está a la espera de someterse a nuevas pruebas y a conocer a principios de la próxima semana el resultado de las mismas para calibrar el alcance de su lesión y el periodo de recuperación que precisará el interior catalán.

«No somos optimistas», reconoció el técnico del B the travel brand, Félix Alonso, quien reconoció que Xavi Rey «Ha recaído de la lesión y valoramos el tratamiento y su evolución», añadía el técnico leonés. Frente al TAU Castelló recayó en los últimos minutos, tras firmar un gran encuentro.

El interior fue baja en la visita a Almansa por esos motivos y no estará frente al Oviedo, ocupando su lugar un Matt Stainbrook que evoluciona favorablemente «aunque le cuesta. No está a su nivel, pero será de ayuda».

Alonso no se plantea la salida de Xavi Rey aunque su baja sea de larga duración. «Con Matt (Stainbrook) no nos planteamos otra cosa que no sea la recuperación. La persona está por delante del jugador y con Xavi pondremos los mismos medios que con Matt», prosiguió el entrenador del BTTB, que fue contundente: «Xavi será jugador hasta final de temporada sea cual sea su diagnóstico». Eso sí, el cuadro balear verá mermada su rotación interior de manera ostensible a la espera de recuperar al mejor Stainbrook.