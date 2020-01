El BTTB quiere volver a sonreír en Almansa

El B the travel brand Mallorca viajará a Castilla La Mancha este sábado 4 de enero para enfrentarse al CB Almansa a las 19 con el deseo de reencontrarse con la victoria en el nuevo año después de despedir 2019 con una derrota en Son Moix. Los de Ciutat aspiran a afianzarse en la zona alta y elevar las prestaciones respecto a un último tropiezo que dejó mal sabor de boca en la plantilla y el cuerpo técnico.

Este viernes en rueda de prensa, el entrenador del B the travel brand Mallorca, Félix Alonso, comenta el último partido del conjunto mallorquín: «No es el hecho de perder sino de cómo se pierde. El otro día nos dominaron los 40 minutos, no estuvimos a la altura. No ha sido una semana fácil pero la cuestión no es lo que sucede sino cómo se afronta. Hemos cometido errores graves que nos perjudican pero la solución no llega por lamentarnos, llega por tratar de hacer las cosas mejor y no repetir errores en el próximo. En el subconsciente quizás estaba que jugábamos contra un equipo que viene de perder por 30 puntos en casa. Como entrenador no haber podido detectar las señales durante la semana o no haber hecho lo que debería para que la derrota se diera, penaliza».

Sin tiempo para lamerse las heridas, la escuadra mallorquina tiene un nuevo reto por delante ante un rival del que recela el preparador leonés. «El Almansa es un club que lo está haciendo muy bien. Los tres últimos años ha ascendido de Primera Nacional a Liga EBA, de liga EBA a LEB Plata y ahorra está en LEB Oro. Hacer eso no es tarea sencilla. Han hecho las cosas con mucho sentido, manteniendo la base del equipo que les llevó al ascenso y lo han complementado con jugadores con mucha experiencia en la competición. Además cuentan con una afición extraordinaria. Va a ser un partido de 40 minutos de mucha exigencia. Es un rival peligroso que te obliga a mucho nivel de concentración, a muchas defensas alternativas, que provocan errores en los ataques,... va a ser un partido duro que para nosotros es fundamental».

El entrenador comenta el estado de los jugadores que no han podido jugar en los últimos partidos: «Seguramente nos ha condicionado que Matt Stainbrook no haya podido jugar ningún partido en lo que va de esta primera vuelta. Luego fichamos a Xavi Rey y a los 5 partidos también se lesionó. No es el mismo tipo de jugador pero alrededor de ambos se puede construir el juego. También hemos sido capaces de reinventarnos y ganar a equipos que están en lo más alto metiendo 102 puntos. Tenemos un equipo de la suficiente calidad y garantía para no tener que lamentarnos por no contar con Matt o con Xavi, aunque evidentemente si los tuviéramos sería mejor».

Félix Alonso ha comenta las dificultades para que el B the travel brand Mallorca termine la primera vuelta en la cima de la tabla: «Necesitamos que el que pierda el domingo de Valladolid y Guipuzkoa vuelva a perder en la última jornada y nosotros ganemos los dos partidos. Dos equipos que han perdido 3 partidos en lo que va de liga es difícil que pierdan dos partidos de dos jornadas que quedan. Es un objetivo que no depende ya de nosotros. Si se da la suerte sería estupendo pero ahora lo que toca creo que es recuperar al equipo anímicamente para conseguir una victoria este sábado».