Félix Alonso: «Me preocupan las sensaciones»

No ha sido una semana fácil para el B the travel brand, pero la composición de los acontecimientos a ayudado a focalizar todos los esfuerzos en la pista. Y en el decisivo duelo del domingo (18 horas) en Son Moix ante un Leyma Coruña lanzado. Con las esperadas bajas de Stainbrook y Xavi Rey y el esperado regreso a Joan Tomàs a la rotación, Félix Alonso lanza un mensaje de confianza hacia sus jugadores en un momento delicado. Dos derrotas seguidas y el movimiento institucional protagonizado por Gabriel Subías no han hecho fácil el camino hacia este duelo, pero el técnico leonés recuerda que están «ante un partido muy importante. Más que por haber perdido dos partidos, por la sensación de juego, que no ha sido la mejor posible». Y delante estará un Coruña que encadena cuatro triunfos y exhibe buenas vibraciones, las que por contra perdió el BTTB ante Canoe y Melilla, aunque Alonso destaca que se mantuvo «el nivel defensivo. Me preocupan las sensaciones, el ritmo del partido, la falta de acierto, bien por ansiedad o falta de confianza... Pero trabajamos pequeños detalles para rascar el mayor número de puntos posibles», añadía el técnico, que espera «a un Coruña muy parecido a nosotros, con dos jugadores por posición y muy físico».

Confía Félix en que el equipo «saldrá de este bache» y confirma que Joan Tomàs tendrá sus primeros minutos de la temporada frente a los gallegos.

Sobre el tema de la semana, Alonso fue claro al admitir que, al conocer la salida de Subías de Ávoris, «la primera sensación es de sorpresa y preocupación. Pero él vino al entrenamiento y transmitió al equipo tranquilidad en el proyecto. Que todo está cerrado y que sólo tenemos que preocuparnos de hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es ganar partidos y jugar bien al baloncesto», explicó el entrenador del B the travel brand, quien observa a su plantilla «concienciada y para nada preocupada», aseveró el técnico.