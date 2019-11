Inca acoge el Trofeu Internacional Hotels Viva de baloncesto base

El Palau d’Esports de Inca volverá vibrar con baloncesto de alto nivel de la mano del Trofeu Internacional Hotels Viva, que se disputará del 6 al 8 de diciembre y tendrá como cartel a las selecciones española y rusa Sub 17, además de un combinado balear Sub 19-20 (B the travel brand Freshman).

El evento fue presentado ayer por el alcalde de Inca y su regidor d’Esports, Virgilio Moreno y Sebastián Oriol; el presidente y el vicepresidente de la Federació de Bàsquet de les Illes, Juanjo Talens y Tomeu Bauçà, y Antonia Moragues, directora de la Fundación Hotels Viva.

Los partidos serán los siguientes: España-Balears (viernes 6, 19 horas); Rusia-Balears (sábado 7, 19 horas) y Rusia-España (domingo 8, 10 horas).